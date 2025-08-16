La automoción contiene el aliento por el incendio del proveedor Autoneum
La planta de A Rúa trabaja para las furgonetas de Stellantis Vigo, que vuelve de las vacaciones este lunes y podría sufrir paros por falta de componentes
Los incendios que están asolando la provincia de Ourense se han llevado por delante miles de hectáreas, aldeas enteras y también algunas empresas. Entre ellas está Autoneum Spain, la antigua Rieter Saifa, que se vio cercada por las llamas en la localidad de A Rúa, en la comarca de Valdeorras. Tanto, que ayer la empresa se encontraba evaluando los importantes daños y el sector de la automoción contiene el aliento. No en vano, la planta ourensana trabaja para las furgonetas K9 de Stellantis Vigo, que vuelve de las vacaciones este lunes y podría sufrir paros por falta de componentes.
Las primeras imágenes que llegaban el viernes de la fábrica, clave para la localidad al dar empleo a 190 personas, mostraban grandes columnas de humo y fuego. Ayer se pudieron observar los primeros daños: una nave adyacente totalmente calcinada y las instalaciones principales afectadas.
Componentes
Autoneum, multinacional suiza, fabrica en A Rúa componentes para la reducción del ruido y la gestión térmica. Además de otros fabricantes, como Renault, en sus instalaciones se producen piezas clave para las furgonetas K9. En concreto, los tapices del suelo o las insonorizaciones bajo capot y el que va bajo el salpicadero, que envían a Balaídos en camiones a razón de más de una decena diarios.
Al cierre de edición Stellantis Vigo mantenía el reinicio de actividad en ambos sistemas para el lunes, aunque esperaba a la evaluación de Autoneum. En la memoria tienen otros incendios que afectaron a sus proveedores y obligaron a alterar la actividad, como fue el caso de la también ourensana Incalplas (Allariz) en 2006 o la de Copo Ibérica (Mos) en 2007.
