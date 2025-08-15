Rueda demanda «extraer lecciones» y «pisar el acelerador de la prevención»

Ahora «la prioridad» es apagar los incendios, pero cuando esto pase, la Xunta se compromete a «extraer lecciones» de por qué los incendios vuelven a arrasar con buena parte de la provincia de Ourense. Hay calor, hay viento, pero el monte no arde solo, alguien pone la mecha, y las parcelas abandonadas y llenas de maleza son combustible para el fuego. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda promete que a partir de ahora va a «pisar el acelerador en el tema de la prevención y la necesaria limpieza de los entornos urbanos». ¿Cómo? No lo avanzó, pero sí dejó claro que la responsabilidad de que las fincas estén limpias es de los propietarios de las parcelas y los municipios, pero año tras año llega el verano y el matorral satura los montes. Hay quien desbroza, pero muchos pasan de largo de sus responsabilidades. Y los alcaldes tampoco multan, pudiendo hacerlo. No pierden de vista que las elecciones siempre están a la vuelta de la esquina.

La prevención con la necesaria limpieza de los montes es una responsabilidad en manos de muchos. Hay 450.000 gallegos dueños de fincas forestales. La media de la parcela es de tres hectáreas.

Rueda, siendo informado del avance de los incendios. / Xunta

Rueda hizo estas declaraciones en la visita que ayer hizo a Ourense. Se trasladó para conocer de primera mano la situación a la sede del distrito forestal XIV Verín-Viana. Vía redes sociales también lanzó otra promesa. La Xunta será «especialmente ágil en dar ayudas» a los afectados de los incendios: ganaderos que han perdido sus reses y sus pastos y vecinos que se han quedado sin casas. «Cuando llegue la fase de la recuperación y ayudas», serán «ágiles», igual que «en otras ocasiones», dijo.

Pesimismo ante el desenlace

El presidente de la Xunta volvió a ser pesimista con respecto a un pronto desenlace de los incendios. Las previsiones meteorológicas no se lo permiten, pero sacó pecho del dispositivo de extinción gallego. «Es el mejor» y se ha enfrentado en el pasado a «grandes crisis forestales·», por ejemplo las 51.000 hectáreas calcinadas en 2022 y las 62.000 de 2017.

Según Rueda, los incendios «no van a más y no se ha ido esto de las manos» gracias al «esfuerzo importante» que están haciendo los agentes forestales.

También lamentó la polémica política que se ha desatado en torno a los incendios que no solo asolan Galicia. Y deslizó cierto malestar porque no hay una mayor implicación del Gobierno central en este combate con el fuego. Hizo un llamamiento a la coordinación entre las administraciones porque «son necesarios todos los medios y Galicia no es autosuficiente».

«Si otros creen que lo que hay que hacer en estos momentos es dedicarse al politiqueo y al rédito político, se nota que no han estado estos días con los vecinos que arden las casas», aseveró.