Rueda demanda «extraer lecciones» y «pisar el acelerador de la prevención»
Asegura que ahora la prioridad es apagar los fuegos , pero después habrá que intensificar «la limpieza» de los montes
Promete ser «especialmente ágil» en la concesión de ayudas
Ahora «la prioridad» es apagar los incendios, pero cuando esto pase, la Xunta se compromete a «extraer lecciones» de por qué los incendios vuelven a arrasar con buena parte de la provincia de Ourense. Hay calor, hay viento, pero el monte no arde solo, alguien pone la mecha, y las parcelas abandonadas y llenas de maleza son combustible para el fuego. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda promete que a partir de ahora va a «pisar el acelerador en el tema de la prevención y la necesaria limpieza de los entornos urbanos». ¿Cómo? No lo avanzó, pero sí dejó claro que la responsabilidad de que las fincas estén limpias es de los propietarios de las parcelas y los municipios, pero año tras año llega el verano y el matorral satura los montes. Hay quien desbroza, pero muchos pasan de largo de sus responsabilidades. Y los alcaldes tampoco multan, pudiendo hacerlo. No pierden de vista que las elecciones siempre están a la vuelta de la esquina.
La prevención con la necesaria limpieza de los montes es una responsabilidad en manos de muchos. Hay 450.000 gallegos dueños de fincas forestales. La media de la parcela es de tres hectáreas.
Rueda hizo estas declaraciones en la visita que ayer hizo a Ourense. Se trasladó para conocer de primera mano la situación a la sede del distrito forestal XIV Verín-Viana. Vía redes sociales también lanzó otra promesa. La Xunta será «especialmente ágil en dar ayudas» a los afectados de los incendios: ganaderos que han perdido sus reses y sus pastos y vecinos que se han quedado sin casas. «Cuando llegue la fase de la recuperación y ayudas», serán «ágiles», igual que «en otras ocasiones», dijo.
Pesimismo ante el desenlace
El presidente de la Xunta volvió a ser pesimista con respecto a un pronto desenlace de los incendios. Las previsiones meteorológicas no se lo permiten, pero sacó pecho del dispositivo de extinción gallego. «Es el mejor» y se ha enfrentado en el pasado a «grandes crisis forestales·», por ejemplo las 51.000 hectáreas calcinadas en 2022 y las 62.000 de 2017.
Según Rueda, los incendios «no van a más y no se ha ido esto de las manos» gracias al «esfuerzo importante» que están haciendo los agentes forestales.
También lamentó la polémica política que se ha desatado en torno a los incendios que no solo asolan Galicia. Y deslizó cierto malestar porque no hay una mayor implicación del Gobierno central en este combate con el fuego. Hizo un llamamiento a la coordinación entre las administraciones porque «son necesarios todos los medios y Galicia no es autosuficiente».
«Si otros creen que lo que hay que hacer en estos momentos es dedicarse al politiqueo y al rédito político, se nota que no han estado estos días con los vecinos que arden las casas», aseveró.
La oposición reclama un nuevo modelo para hacer frente a los incendios
Galicia necesita un nuevo modelo con el que poner freno a las oleadas de incendios. Este es el mensaje que trasladó ayer la oposición, crítica con la gestión hecha hasta ahora por la Xunta del PP. Por un lado, el PSdeG reclama medidas reales, «que no queden en promesas», mientras que el BNG_achaca la situación que atraviesa la comunidad al «abandono del territorio y el modelo fracasado del PP», y pide una nueva estrategia para un rural vivo.
Concretamente, la portavoz nacional, Ana Pontón, arremetió ayer contra la gestión de los montes que hace la Xunta, apelando a que estos días deben ser un «punto de inflexión». Así, reclamó a Rueda que «deje de esconderse en teorías falsas y conspiranoicas de tramas inexistentes» y asuma que los incendios son «un grave síntoma de su política de abandono del territorio». Que Galicia arda «año tras año», dijo, es algo que no se puede «aceptar». Además, propuso la creación de un fondo dotado con 200 millones de euros para asegurar la recuperación social y ambiental de las zonas afectadas en la «terrible» oleada de incendios que afecta a la comunidad.
Del mismo modo, el portavoz de la Ejecutiva socialista, Julio Torrado, también fue ayer crítico con la gestión que hace Galicia durante todo el año para prevenir los incendios, pero en un tono más conciliador. Ahora, dijo, es el momento de «dejar a un lado el debate partidista», pero una vez pase lo peor«será necesario» hablar sobre «modelos políticos» con «voluntad de entendimiento». El problema, aseguró, no es «circunstancial», sino «estructural», y tiene que ver con cuestiones demográficas, económicas y ambientales. «Cuando llegue ese debate, por favor, no hagamos lo mismo de siempre», zanjó al respecto.
