Incendios forestales

Renfe vuelve a suspender la alta velocidad entre Madrid y Galicia por indicación de Protección Civil

La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado

Viajeros esperan en la estación de Chamartín a que se reanude el servicio de tren entre Galicia y Madrid.

Viajeros esperan en la estación de Chamartín a que se reanude el servicio de tren entre Galicia y Madrid. / Chema Moya

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid ha vuelto a interrumpirse por la reactivación del incendio de A Mezquita (Ourense), casi dos horas después de que el servicio se restableciera tras la inspección "satisfactoria" de Adif.

En concreto, el corte se produce entre Vilavella y Porta por orden de Protección Civil (CECOPI Castilla y León), según un nuevo mensaje de Renfe a través de X, explicando que "los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación".

El operador ferroviario comunicó a primera hora de la mañana de este jueves que continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense, pero cerca de las 10.00 horas informó del restablecimiento del servicio.

"Tras la revisión satisfactoria de la infraestructura y con la autorización previa del 112 Galicia, Adif restablece la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia", comunicó en esos instantes el administrador de la infraestructura.

La operadora anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado". Además, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.

La empresa pública indicó, en un mensaje en 'X', que el primer tren previsto que saldría sería a las 7.00 horas, desde Madrid con destino a A Coruña; y a las 8.00 horas para Ourense.

Información por mensaje y correo

"Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico", avisó la compañía ferroviaria.

Adif explicó que no había podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía. Durante la tarde de ayer, técnicos de Adif inspeccionaron la infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado.

La suspensión de los trenes generó acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno

