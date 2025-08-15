Incendios forestales
Renfe vuelve a suspender la alta velocidad entre Madrid y Galicia por indicación de Protección Civil
La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado
E. P.
La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid ha vuelto a interrumpirse por la reactivación del incendio de A Mezquita (Ourense), casi dos horas después de que el servicio se restableciera tras la inspección "satisfactoria" de Adif.
En concreto, el corte se produce entre Vilavella y Porta por orden de Protección Civil (CECOPI Castilla y León), según un nuevo mensaje de Renfe a través de X, explicando que "los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación".
El operador ferroviario comunicó a primera hora de la mañana de este jueves que continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense, pero cerca de las 10.00 horas informó del restablecimiento del servicio.
"Tras la revisión satisfactoria de la infraestructura y con la autorización previa del 112 Galicia, Adif restablece la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia", comunicó en esos instantes el administrador de la infraestructura.
La operadora anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado". Además, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.
Javier Fraiz
Ourense, bajo una cúpula de humo y ceniza
El viento sur crea una corriente de chorro que, este viernes, propaga el humo de los grandes incendios de esta provincia y de Portugal hasta sepultar el territorio de Lugo y Ourense bajo una cúpula de humo y aire de mala calidad.
Antía Suárez
Un incendio alcanza el núcleo de O Sexo, en Agolada
A las 13.26 horas comenzó un incendio en O Sexo, parroquia de Agolada. Las llamas alcanzaron las viviendas del núcleo poblacional, que está bajo nivel 2 de peligro por incendio forestal desde el mediodía. Varios afectados se refugiaron en las casas de otros vecinos por la cercanía de las llamas.
Edgar Melchor
Comienzan a enviar alertas a los teléfonos de las zonas afectadas
El 112 Galicia ha comenzado a enviar alertas a los teléfonos móviles a través del sistema Es-Alert debido al empeoramiento de la situación de los incendios en Galicia, especialmente en Ourense.
Los mensajes de texto los están recibiendo los vecinos de las zonas afectadas por los fuegos de la provincia ourensana -todavía en nivel 2 de emergencia debido a la proximidad de las llamas con las poblaciones-, según ha informado la propia central de emergencias, que pide extremar las precauciones.
«Los técnicos alertan de un empeoramiento de las condiciones en las próximas horas. Hacemos un llamamiento a la población afectada para que
«Evite cualquier desplazamiento innecesario y permanezca en su vivienda. Si está en el exterior y no tiene dónde confinarse, aléjese de los lugares afectados», recomienda el 112 en sus redes sociales.
La catástrofe en Galicia, vista desde el espacio
La vista de Galicia desde el espacio arrojaba este mediodía la estampa de una provincia de Ourense cruzada por enormes "chimeneas" despidiendo humo.
El chef José Andrés envía bocadillos a los brigadistas forestales de Galicia
Desde este viernes se están empezando a distribuir bocadillos del chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen, entre los bomberos forestales y trabajadores del servicio de extinción de incendios de Galicia. No es la primera ni será la última vez que el popular cocinero se implique con este tipo de causas, ya que cuando se produjo la DANA de Valencia envió comida a los afectados y voluntarios.
La empresa pública indicó, en un mensaje en 'X', que el primer tren previsto que saldría sería a las 7.00 horas, desde Madrid con destino a A Coruña; y a las 8.00 horas para Ourense.
Información por mensaje y correo
"Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico", avisó la compañía ferroviaria.
Adif explicó que no había podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía. Durante la tarde de ayer, técnicos de Adif inspeccionaron la infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado.
La suspensión de los trenes generó acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- Las casas más caras de Galicia: pazos, fortalezas y chalés de ultralujo
- El mapa de los incendios en Galicia: Ourense acapara el 80% de las más de 14.300 hectáreas arrasadas
- Renfe vuelve a suspender la alta velocidad entre Madrid y Galicia por indicación de Protección Civil
- La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes
- Vuelve el Bono Concilia Familia: ayudas de hasta 500 euros para los padres con niños entre los 4 y los 13 años de Galicia
- Los incendios avanzan sin control en Galicia y calcinan ya una superficie equivalente a Vigo y Mos
- Los incendios sacuden Galicia