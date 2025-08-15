La prensa europea informa de los fuegos gallegos
REDACCIÓN
Varios periódicos europeos se hicieron eco en sus portadas digitales de ayer de la ola de incendios que afecta a Galicia y a España. Así, el diario francés Le Monde aborda los fuegos en un artículo titulado ‘España azotada por violentos incendios’, ilustrado con un foto en el municipio de A Pobra de Trives, un artículo en el que se hace referencia a las miles de hectáreas arrasadas en la provincia de Ourense.
Igualmente, el periódico británico The Guardian aborda en varios artículos el impacto de las altas temperaturas y el cambio climático en Europa con atención a los incendios en la provincia de Ourense y diferentes fotos de la agencia Getty en el municipio ourensano de Larouco para ilustrarlo.
En Italia, periódicos como Il Messagero titulan ‘Extremadura, Galicia y Castilla y León son las regiones más afectadas’ por los incendios en España.
Entre otros, también los diarios portugueses Público y Diário de Notícias mencionan los fuegos en Galicia y España entre los especiales en directo que realizan de los incendios que también azotan al país luso.
