En Directo
INCENDIOS FORESTALES
Incendios en Galicia, en directo | El fuego de A Mezquita obliga a evacuar a 1.500 personas tras saltar a Zamora; la Xunta admite que el dispositivo «empieza a desbaratarse»
La comunidad vive una de las peores olas de fuegos que se recuerdan. Ourense sigue siendo la provincia más castigada, donde todavía permanece activado el nivel 2 de alerta y los incendios descontrolados consumen ya más de 26.000 hectáreas.
Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas, los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos, varias personas han necesitado atención sanitaria. A lo largo de este verano, ya se han calcinado más de 26.000 hectáreas, y el fuego de Chandrexa de Queixa, en Ourense, va camino de ser el más voraz de la historia de Galicia tras alcanzar las 11.000 ha, a pocas del de O Courel de 2022, que arrasó 11.100 ha.
Este jueves, en plena Operación Salida por el puente de agosto, de nuevo se ha interrumpido la circulación de trenes -no reabrirá a lo largo de la jornada- y se ha cortado el tráfico en diversas carreteras. En la A-52, incluso, llegaron a estar frenados hasta un millar de vehículos.
Recuento de incendios y hectáreas calcinadas en Galicia hasta aproximadamente las 21.00 horas de este jueves:
Activos: Chandrexa de Queixa (Requeixo e Parafita, que se consideran ya un único fuego, con alrededor de 11.000 ha quemadas), Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que se juntaron igualmente, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (6.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (8.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (250 ha), Vilardevós-Moialde (máis de 40), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (20), Vilariño de Conso-Mormentelos (máis de 180) y Larouco-Seadur (600 hectáreas).
Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).
Controlados: Samos-Santalla (200 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).
Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.
Los ganaderos se resignan: «Era una muerte anunciada, dejan arder el rural»
En Manzaneda, Suso, ganadero y presidente de la comunidad de montes que alcanza hasta la estación de montaña, hace balance de lo perdido con el paso de los fuegos que asolan en sur y el sureste de la provincia. Lo hace con un tono mezcla de resignación y rabia contenida. «Aquí no quedó nada. Lo que digan los políticos de 4.000 u 8.000 hectáreas no sé de qué sumas salen. Ardieron decenas de miles. Entre los fuegos de Trives, Maceda, Manzaneda, Chandrexa, Vilariño... igual solo en esta zona van 30.000 hectáreas y habría que sumar aún las pérdidas de Verín y A Gudiña. Nada, no queda nada. La oscuridad. Solo se ve negro».
Alberto Leyenda
La Xunta admite que el dispositivo «empieza a desbaratarse» por la ola de incendios
El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, le ha puesto voz a la crítica situación que se vive en Galicia a causa de la ola de incendios iniciada hace una semana. El responsable del dispositivo de extinción de la Xunta ha admitido que los servicios de emergencia «empiezan a desbaratarse» por la cantidad de focos y la virulencia de las llamas.
Esa multiplicidad de fuegos, ha explicado en declaraciones a la Radio Galega, hace que los efectivos y los medios disponibles se tengan que repartir más. Ha enfatizado también que este tipo de grandes incendios generan una «dinámica propia» y que corren «muy rápido».
Manuel Rodríguez también ha pedido compresión a los vecinos de los núcleos afectados por el fuego a los que no pueden atender. Tienen que pensar, ha expuesto, que si no acuden allí es porque en otros puntos el «riesgo es mayor».
El incendio de A Mezquita salta a Zomara y obliga a evacuar a 1.500 personas
El incendio iniciado en el municipio ourensano de A Mezquita ha saltado la frontera de Galicia y ha obligado a una gran evacuación en las localidades vecinas de la provincia de Zamora.
En concreto, cerca de 1.500 personas han tenido que abandonar sus pueblos de residencia y veraneo en dirección a Puebla de Sanabria tras la orden de evacuación de Castromil, Pías, Villanueva de la Sierra, Barjacoba y Porto por el avance de las llamas y el humo hacia los pinares A Canda y de Villanueva de la Sierra.
La capacidad de la Escuela Hogar, de 120 camas, se vio sobrepasada y a última hora de la tarde de ayer se preparaba el pabellón deportivo José Varela para recibir a las personas desplazadas a Puebla. El que ha pdido se ha trasladado a casas de familiares.
Actualización de de confinamientos y evacuaciones
EFE
El incendio de Zamora puede ser el peor en España desde que hay registros
El incendio forestal que afecta a las provincias de Zamora y León, en el que murieron dos hombres que ayudaban voluntariamente a combatir las llamas, puede ser el peor de la historia de España desde 1968, cuando comenzaron los registros oficiales, con 31.500 hectáreas quemadas.
Según los cálculos facilitados hoy por la Junta de Castilla y León, el fuego, que comenzó el pasado domingo en la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, ha arrasado 5.200 hectáreas de pinar, 10.300 de monte bajo, 11.000 hectáreas de terreno agrícola y otras 5.000 hectáreas de matorral y pasto.
Aunque en el verano del año 2022 hubo dos graves incendios en la sierra de la Culebra, en Zamora, cuyo perímetro combinado afectado suma un área de más de 60.000 hectáreas, 34.000 de ellas de alto valor medioambiental, cada uno por separado no llegó a las 30.000 hectáreas.
Incendios más graves en España desde 1990
- Minas de Ríotinto, Huelva-Sevilla (2004): 29.867 hectáreas calcinadas. Se inició el 27 de julio de 2004 y fue extinguido el 4 de agosto. El fuego tuvo un origen intencionado pero la Audiencia Provincial de Huelva absolvió al principal acusado por falta de pruebas.
- Cortes de Pallás, Valencia (2012): 28.879 hectáreas calcinadas. Iniciado el 28 de junio de 2012 y extinguido el 16 de julio, el origen estuvo en una negligencia cometida al instalar unas placas solares. Durante las tareas de extinción falleció un piloto y dos resultaron heridos.
- Villarluengo, Teruel (1994): 28.213 hectáreas afectadas. Se inició a causa de un rayo el 2 de julio y se prolongó hasta el 5 de julio.
- Losacio, en la sierra de la Culebra, Zamora (2022): 26.182 hectáreas arrasadas, afectando a la Sierra de la Culebra. Se inició el 17 de julio a casa de un rayo y tardó 28 días en ser controlado. Se cobró la vida de cuatro personas.
- Moratalla, Murcia (1994): 25.579 hectáreas arrasadas. Se inició el 4 de julio y fue extinguido el 8. Tuvo su origen en una línea eléctrica.
- Millares, Valencia (1994): 25.430 hectáreas arrasadas. Tuvo su origen en un rayo. Se inició el 4 de julio y fue extinguido el 12. Se cobró la vida de siete personas.
- Ríofrio de Aliste, en la sierra de la Culebra, Zamora (2022): 24.738 hectáreas quemadas. Afectó a la sierra de la Culebra (Zamora) del 15 al 24 junio. Causado por un tormenta seca con varios focos de inicio simultáneos y favorecido por unas temperaturas cercanas a los 40 grados y rachas de viento de 70 kilómetros, fue el más grave del siglo XXI. Obligó a evacuar a más de 1.250 personas de una veintena de localidades. Se extendió también por el valle del Tera y obligó a cortar dos carreteras nacionales y la línea del AVE Madrid-Galicia.
- Requena, Valencia (1994): 24.064 hectáreas afectadas. Comenzó por una colilla el 5 de julio y fue extinguido el 12.
- Sotalvo-Navalacruz, Avila (2021): 21.139 hectáreas arrasadas. El fuego, que alcanzó el Nivel 2 de peligrosidad, comenzó el 14 de agosto y se dio por extinguido el 27 de ese mes. La causa fue un coche averiado que comenzó a arder en el arcén de una carretera. Las elevadas temperaturas, la escasez de humedad y las fuertes rachas de viento cambiante favorecieron la expansión.
- Andilla, Valencia (2012): 20.065 hectáreas calcinadas. El fuego fue declarado el 29 de junio de 2012 y extinguido el 17 de julio. Se acusó a un vecino de imprudencia por quemar unos rastrojos.
- Espadilla, Valencia (1994): 19.311 hectáreas arrasadas. Se inició el 4 de julio a casa de un rayo y estuvo quemando dicho término y el vecino Ayódar durante tres días.
- Tejeda, Las Palmas (2007): 18.673 hectáreas calcinadas. El fuego, declarado el 27 de julio de 2007 y extinguido el 1 de agosto, fue provocado por un trabajador forestal a quien se le acababa el contrato.
- Fontanares, Valencia (1994): 18.416 hectáreas arrasadas. Originado por una quema de basura, se inició el 4 de julio y fue extinguido el 12.
- Bejís, Castellón-Valencia (2022): 16.945 hectáreas arrasadas. Causado por un rayo, se inició el 15 de agosto y fue controlado el 13 de septiembre.
- Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife (2007): 16.821 hectáreas arrasadas. El fuego se inició el 30 de julio de 2007 y concluyó el 2 de agosto, afectando a parte del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide. Tuvo un origen intencionado.
- Yatova, Valencia (1991): 15.400 hectáreas arrasadas. Se inició el 28 de julio a causa de un rayo.
Ourense arde y Chandrexa de Queixa apunta al peor incendio de la historia de Galicia
Ourense arde y el fuego de Chandrexa de Queixa, con 11.000 hectáreas quemadas, roza las dimensiones del peor de la historia registrado en Galicia, el de O Courel en 2022, que solo calcinó unos cientos más de hectáreas.
En ese municipio ourensano se han unido los fuegos de Requeixo y Parafita, uno de los nueve fuegos que están activos en Galicia, todos ellos en la misma provincia, que se mantiene en situación 2 de emergencia.
Hay otros tres estabilizados, entre ellos el de Dozón-O Castro (400 hectáreas), en la provincia de Pontevedra, y cuatro controlados.
Entre julio y agosto se han superado las 26.000 hectáreas quemadas en Galicia.
Confinamientos
Los servicios de Emergencias han procedido a confinar a los vecinos de la parroquia de Estevesiños y Vences, en Monterrei (Ourense), y el de Rebordondo (Cualedro), mientras que desde esta mañana los de Casas dos Montes (Oímbra) y A Madanela (Monterrei), con 122 y 140 personas en sus viviendas respectivamente, continúan confinados a causa de los incendios forestales.
EFE
Decenas de personas se manifiestan en Ourense al grito de "lumes nunca máis" en medio de la ola de incendios
Decenas de personas se han manifestado en Ourense al grito de "lumes nunca máis" en una nueva jornada de incendios en la provincia. En la concentración, convocada por Amigas das árbores, se ha reivindicado un "monte gallego con futuro".
El calor no ha frenado a los ourensanos, que han acudido a la Praza Maior de la ciudad, cubierta de cenizas a modo de protesta, a mostrar su solidaridad con el personal de extinción, así como su rechazo a los incendiarios.
En esta línea, se ha comenzado rindiendo un minuto de silencio y reflexión por los bomberos heridos y los dos hombres fallecidos en León. Tras él, han surgido diversos gritos en defensa del ecosistema gallego. "La Xunta es responsable de nuestro infierno", han enfatizado.
Asimismo, se redactó un manifiesto en el que lamentan las "miles de hectáreas arrasadas, calcinadas sin ser capaz de hacerle frente al fuego. "Gran parte de estos espacios quedarán teñidos de negro, en forma de un 'Prestige de interior' que va a dejar tras de sí un paisaje desolador y una tierra devastada" subrayan.
A reglón seguido, han remarcado que "basta ya de tanta manipulación y de propaganda vacía sobre el rural", ya que "no quieren que el monte sea pasto del fuego y la especulación".
Por ello, han exigido de nuevo el "refuerzo especial" de los dispositivos de prevención y extinción en los espacios naturales de "mayor valor" ecológico y ambiental; la creación de un único servicio público de prevención y extinción.
Además de la declaración de 'zona catastrófica' de las áreas afectadas; acciones inmediatas en las zonas quemadas; la suspensión de la temporada de caza y pesca para regenerar las poblaciones salvajes, y la creación de políticas estructurales que "preserven la biodiversidad".
Con todo, han concluido mostrando su apoyo a las poblaciones afectadas asegurando que "no están solas".
E. P.
Suspendido hasta nuevo aviso el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia por los incendios
El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido hasta nuevo aviso ante la evolución de los incendios forestales que queman buena parte del territorio de Castilla y León y Galicia.
"Con la seguridad de los viajeros como prioridad, y también de los servicios de emergencias que trabajan en la extinción, Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías de seguridad", han explicado Renfe y Adif en un comunicado.
Esta decisión se adopta después de tres días de cortes en esta línea llevados a cabo a petición de Bomberos y Protección Civil, y motivados por los incendios registrados en Ourense y Zamora.
En este sentido, Adif seguirá con sus labores de revisión y reconocimiento de la infraestructura ferroviaria para que cuando las autoridades autonómicas competentes en emergencias autoricen el restablecimiento de la circulación, las vías estén preparadas para retomar el servicio lo más pronto posible.
Renfe ha explicado que, durante la jornada de hoy, los esfuerzos se han concentrado en que los viajeros pudieran llegar a destino. Así, se han puesto más de 65 autobuses para realizar el transporte por carretera en el tramo afectado --Zamora y Puebla de Sanabria-Ourense-- y hasta los destinos finales.
La compañía ferroviaria ha indicado que se ha facilitado el desplazamiento a más de 5.000 viajeros a lo largo del día de hoy. Asimismo, durante la pasada noche las estaciones afectadas permanecieron abiertas para dar cobijo a los viajeros. También se han facilitado habitaciones de hotel, kits de comida y bebida en estaciones y trenes, así como cancelaciones y cambios gratuitos.
"Renfe está disponible para restablecer la circulación en cuanto las autoridades competentes den su visto bueno y la infraestructura esté preparada para retomar el servicio", ha concluido la nota.
Recuento de incendios y hectáreas calcinadas en Galicia hasta aproximadamente las 21.00 horas de este jueves
A lo largo de este verano, ya se han calcinado más de 26.000 hectáreas, y el fuego de Chandrexa de Queixa, en Ourense, va camino de ser el más voraz de la historia de Galicia tras alcanzar las 11.000 ha, a pocas del de O Courel de 2022, que arrasó 11.100 ha.
Relación de incendios:
Activos: Chandrexa de Queixa (Requeixo e Parafita, que se consideran ya un único fuego, con alrededor de 11.000 ha quemadas), Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que se juntaron igualmente, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (6.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (8.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (250 ha), Vilardevós-Moialde (máis de 40), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (20), Vilariño de Conso-Mormentelos (máis de 180) y Larouco-Seadur (600 hectáreas).
Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).
Controlados: Samos-Santalla (200 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).
E. P.
Nuevos confinamientos en Monterrei y un brigadista sufre quemaduras en una mano
El 112 Galicia ha informado de que el núcleo de población de Estevesiños, en Monterrei, tuvo que volver a ser confinado ante la oleada de incendios que asola la provincia ourensana.
También siguen confinados desde el mediodía de este jueves los 122 vecinos de las Casas dos Montes, en Oímbra, y loas 140 de Madanela, en Monterrei.
Asimismo, las 40 personas que tuvieron que ser desalojadas en la parroquia de A Bouza, en Viana do Bolo, pudieron regresar a sus viviendas.
Otra de las poblaciones que fue confinada, según explica la central de emergencias, son dos pueblos de Vences, en Monterrei, y el de Rebordondo, en Cualedro.
Cortes ferroviarios y de tráfico
La difícil situación que se vivie en la Comunidad gallega también provoca cortes en el tráfico ferroviario y en la circulación por carretera.
De esta forma, la conexión de tren entre Galicia y Madrid sigue interrumpida y por carretera la A-52 y la N-525 están cortadas en varios tramos de su recorrido, sobre todo en el ayuntamiento de A Gudiña.
Otras carreteras como la OU-533 o la OU-636 también sufrieron afectaciones en algunos puntos.
Herido un brigadista y dos bomberos portugueses
El 112 Galicia también detalló que dos bomberos portugueses sufrieron un golpe de calor y un brigadista resultó herido tras sufrir quemaduras en una mano en Casas dos Montes, en Oímbra.
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Las casas más caras de Galicia: pazos, fortalezas y chalés de ultralujo
- El mapa de los incendios en Galicia: Ourense acapara el 80% de las más de 14.300 hectáreas arrasadas
- La ola de incendios siembra el caos en Galicia con desalojos y cortes de carreteras y trenes
- Vuelve el Bono Concilia Familia: ayudas de hasta 500 euros para los padres con niños entre los 4 y los 13 años de Galicia
- Solo el 10% de los hogares gallegos tiene un «confort humano razonable»
- Tráfico intercepta cada mes a más de 100 gallegos a velocidad de circuito
- «En unos minutos el fuego rodeó la casa; cogí a los niños y dejé todo atrás»