INCENDIOS FORESTALES

Incendios en Galicia, en directo | El fuego de A Mezquita obliga a evacuar a 1.500 personas tras saltar a Zamora; la Xunta admite que el dispositivo «empieza a desbaratarse»

La comunidad vive una de las peores olas de fuegos que se recuerdan. Ourense sigue siendo la provincia más castigada, donde todavía permanece activado el nivel 2 de alerta y los incendios descontrolados consumen ya más de 26.000 hectáreas.

R. V.

Alberto Leyenda

Patricia Pedrido

Edgar Melchor

Marta Clavero

Marcos Romero

Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas, los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos, varias personas han necesitado atención sanitaria. A lo largo de este verano, ya se han calcinado más de 26.000 hectáreas, y el fuego de Chandrexa de Queixa, en Ourense, va camino de ser el más voraz de la historia de Galicia tras alcanzar las 11.000 ha, a pocas del de O Courel de 2022, que arrasó 11.100 ha.

Este jueves, en plena Operación Salida por el puente de agosto, de nuevo se ha interrumpido la circulación de trenes -no reabrirá a lo largo de la jornada- y se ha cortado el tráfico en diversas carreteras. En la A-52, incluso, llegaron a estar frenados hasta un millar de vehículos.

Recuento de incendios y hectáreas calcinadas en Galicia hasta aproximadamente las 21.00 horas de este jueves:

Activos: Chandrexa de Queixa (Requeixo e Parafita, que se consideran ya un único fuego, con alrededor de 11.000 ha quemadas), Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que se juntaron igualmente, con 2.500 ha), Oímbra-A Granxa (6.000 ha), A Mezquita-A Esculqueira (8.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (250 ha), Vilardevós-Moialde (máis de 40), Vilardevós-Fumaces e a Trepa (20), Vilariño de Conso-Mormentelos (máis de 180) y Larouco-Seadur (600 hectáreas).

Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).

Controlados: Samos-Santalla (200 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha).

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

