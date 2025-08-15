Despedida en A Coruña por sacar fotos de ancianos a los que cuidaba en un residencia y enseñarlas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado el despido de una auxiliar de enfermería que trabajaba para una empresa de cuidado de mayores de A Coruña y que, en contra de las normas de esta, tomó una fotografía de dos usuarios con Alzhéimer de una residencia que se habían acostado en la misma cama y la enseñó a otras personas. La mujer afirmó que no lo había hecho «con ánimo de mofa» sino para «acreditar situaciones y evitar problemas que se podrían dar», como «que aparezcan lesiones entre usuarios y no se sepa su origen», pero el Superior considera que fue un «comportamiento absolutamente inadecuado y reprochable».

De acuerdo con los hechos probados, la mujer estaba trabajando en el turno de noche y entró en la habitación de uno de los usuarios acompañada por al menos otra empleada. Al ver que el anciano estaba en la cama con otra usuaria del centro, «sacó una fotografía de la escena con su propio teléfono móvil». La trabajadora, indica el TSXG, «conocía que ambos usuarios, de edad avanzada, están enfermos de Alzhéimer, sin que sean conscientes de sus actos», y le enseñó la foto a, a menos, dos compañeros. La coordinadora, «al advertir que había cuchicheos», preguntó qué había ocurrido y los hechos llegaron a conocimiento de la empresa.

Esta, según también acredita la sentencia, había comunicado a los trabajadores algunos meses antes de los hechos que quedaba prohibido llevar móviles privados durante el tiempo de trabajo, aunque «en la práctica se venían utilizando». A la mujer se le abrió expediente disciplinario y, poco después la empresa la despidió.

El sindicato al que estaba afiliada la trabajadora llevó el caso a la Justicia, pidiendo que el despido se considerase improcedente, pero el Juzgado de lo Social nº6 de A Coruña le dio la razón a la empresa. La mujer presentó un recurso, afirmando, entre otros argumentos, que la fotografía se había realizado «con uso profesional».

Pero el TSXG considera que la mujer «incumplió la normativa del centro» en el que trabajaba al tomar una fotografía con su móvil particular, y que esta se hizo «por motivos ajenos a la propia prestación del servicio», pues las incidencias «no se recogen por medio de fotografías» y, en todo caso, no le enseñó la imagen a la coordinadora sino a «compañeros de distintos turnos». La fotografía «invadió un espacio de intimida especialmente reservado, la habitación», donde no hay cámaras de vigilancia, y se realizó a dos enfermos que «difícilmente podían evitar la captación». Así, señala que el despido es procedente.