Catástrofe desde el espacio: del verde a una pira en 8 días
La aplicación NASA World View es de acceso gratuito y permite obtener imágenes satelitales de cualquier parte del mundo. La vista de Galicia desde el espacio arroja ahora una estampa radicalmente distinta a la de hace una semana: de un paisaje verde y tranquilo a una pira dantesca en múltiples puntos de la provincia de Ourense.
