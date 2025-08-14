Tormenta perfecta para los incendios: ola de calor, Nordés y mucho «combustible»

El 2025 está siendo un año complejo en materia de incendios, sobre todo para la provincia de Ourense. Aún con agosto sin finalizar, ya ardió tanto como en todo 2023 y 2024 juntos. Llevamos más de 16.000 hectáreas y a la espera de sumar otras nuevas, pues hay varios incendios que permanecen activos. Las preguntas son las de siempre ¿por qué arde el monte?, ¿ qué hacemos para evitarlo? Tres expertos comparten su conocimiento acerca de ello.

Incendios, una y otra vez

Analizar por qué se quema la vegetación no es sencillo, pues responde a múltiples causalidades. Juan Picos, profesor de Ingeniería Forestal en la Universidad de Vigo, advierte que la principal razón es la cantidad excesiva de «combustible» que tenemos, es decir, de masa forestal. Esta no aparece en cuestión de un año. El abandono del rural crece y se acumula, cuando no hay incendios sobre todo. Pero, ¿por qué hubo tantos fuegos este y no los dos anteriores? «La respuesta está en la meteorología: estamos en un periodo de mantenimiento de influencia del Nordés desde el 20 de julio. El año pasado solo sopló cinco días», apunta Picos. A esto hay que sumar la falta de lluvia y la influencia térmica de la ola de calor. Una combinación fatal para que el combustible acumulado arda. También hay otros hándicaps, como la falta de efectivos. Al estar activos incendios en comunidades próximas, hay menos disponibilidad de bomberos para ayudar y los nuestros están más cansados.

Y pese a la virulencia que estamos viviendo estos días, ni siquiera se trata del peor escenario. Lo dice Manuel Marey, catedrático de la USC en Ingeniería de Montes. Avisa de que con viento cálido y seco podría empeorar la situación.

En su caso también apunta a la sequía, consecuencia del cambio climático, como acelerador. «Las máximas absolutas tan altas son algo reciente y no es normal que sean tan reiteradas. Además, provocan problemas de mortandad a los árboles», dice. Esto favorecería la aparición de matorral, haciendo (todavía) más complejas las circunstancias.

¿Cómo se soluciona?

Romper la continuidad es primordial. Marey habla de diseñar diferentes zonas, implementando zonas de cultivo y pasto que retiren biomasa para que el fuego se encuentre dificultades a la hora de propagarse. «Todo depende del factor humano y eso es lo más difícil. Hay que retornar a los modelos agrícolas y ganaderos sostenibles», indica.

Vista del incendio forestal en Oimbra (Ourense). / Brais Lorenzo

En la misma línea habla Juan Picos. Los mosaicos que puedan crear oportunidades laborales son fundamentales. En medio aparece la Galicia minifundista, ¿y si sus propietarios no quieren arreglar sus territorios o directamente no aparecen? Marey cree que no sirve con obligar a desbrozar o con que los concellos lo faciliten, sino que hay que meter agricultura: «Hay que implementar otras actuaciones de modelos de gestión distintas. La Ley de Recuperación de Tierras Agrarias iba en esa dirección. Desde luego, el territorio a día de hoy es peligroso tal y como está configurado».

Picos observa que lo primordial es determinar las áreas donde más prevención haga falta y dotar de los instrumentos legales que se necesiten para intervenir. «Si no habrá que hacer como la pandemia, quien no colabore habrá que entrar igual a intervenir. O el territorio nos come», advierte.

Para Serafín González, presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, cree que es necesaria una mayor inversión para los incendios de años venideros. Más prevención y planificación del medio forestal. «Tenemos muchísimo dinero, 170 millones cada año, además de los fondos de la Unión Europea. Los que tienen la capacidad de gestión, deben hacerlo bien», opina.

Prohibir la caza

González también advierte de la necesidad de prohibir la caza en zonas incendiadas y su perímetro. «Es la única forma de que se regeneren las especies que murieron en los incendios. Si se caza en las zonas próximas, pese no haber sido afectadas, no pueden ocupar los espacios ardidos de nuevo», explica.

Cuenta que de un fuego solo escapan los vertebrados voladores o los mamíferos grandes. El resto tienen una capacidad limitada para hacerlo.