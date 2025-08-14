Renfe vuelve a suspender la alta velocidad entre Madrid y Galicia por indicación de Protección Civil

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid ha vuelto a interrumpirse por la reactivación del incendio de A Mezquita (Ourense), casi dos horas después de que el servicio se restableciera tras la inspección "satisfactoria" de Adif.

En concreto, el corte se produce entre Vilavella y Porta por orden de Protección Civil (CECOPI Castilla y León), según un nuevo mensaje de Renfe a través de X, explicando que "los trenes que se encontraban en trayecto serán apartados en estaciones hasta que pueda garantizarse la reanudación de la circulación".

El operador ferroviario comunicó a primera hora de la mañana de este jueves que continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense, pero cerca de las 10.00 horas informó del restablecimiento del servicio.

"Tras la revisión satisfactoria de la infraestructura y con la autorización previa del 112 Galicia, Adif restablece la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia", comunicó en esos instantes el administrador de la infraestructura.

La operadora anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid "si el incendio está controlado". Además, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.

Alberto Leyenda Imagen de satélite en la que se aprecia el humo de los incendios de Ourense / Eumetsat El humo ya dificulta los desplazamientos de las brigadas La humareda provocada por los incendios forestales, además de empeorar la calidad del aire, también está afectando al desplazamiento de las propias brigadas. Desde la Brif Laza han explicado que un equipo de 16 bomberos acaba de ser movilizado para acudir al fuego de A Mezquita, pero que no podrá acudir en el helicóptero por la falta de visibilidad.

Javier Fraiz Cedido por J. Carlos Samuel pierde todo en el incendio que destruyó su casa en su aldea: «Estuvimos solos ante el peligro» Nada queda en la vivienda familiar, que perteneció a sus abuelos y a sus padres, en la que Samuel Viera Justo, hijo único, llevaba viviendo toda su vida, en la aldea ourensana de A Caridade (Monterrei). El fuego del gigantesco y voraz incendio declarado hace dos días en Oímbra, en el que han resultado heridos de gravedad tres brigadistas, y que arrasa todo el valle, calcinando varios miles de hectáreas, obligando a desalojar y a confinar aldeas, entró en A Caridade con fiereza y sembró el caos. «La sensación es que dejaron arder el pueblo, la gente está indignada», creen algunos vecinos de A Caridade, donde una veintena de construcciones han quedado arrasadas. Lee aquí la historia completa.

Usuarios esperan en la estación de tren de A Coruña para viajar debido a las cancelaciones de trenes debido a los incendios en Galicia y el resto de España. / EFE Vuelve a interrumpirse el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid El presidente de Renfe, Álvaro F. Heredia, informó de la reactivación de algunos focos tras restablecerse la circulación del AVE a las 9.30 horas. Es por ello que Adif ha vuelto a decretar el cierre de la línea entre A Gudiña-Porta de Galicia y Sanabria AV, realizándose un plan alternativo por carretera entre ambos puntos. En estos momentos hay unos 10 trenes -incluyendo 3 de refuerzo- con más de 400 personas cada uno en esta línea. Los que todavía no han llegado a Ourense y Zamora serán apartados en las estaciones hasta nuevo aviso.

Calidad del aire «pésima» en Ourense por culpa de los incendios MeteoGalicia ha advertido esta mañana de que los incendios están repercutiendo negativamente la calidad del aire, sobre todo en el sur de Ourense. «Cómpre seguir as recomendacións dos servizos de emerxencias», remarca el organismo. Según sus datos, la calidad del aire es «pésima» en la estación de Laza, al sur del epicentro de los incendios, con las partículas PM10 y PM2,5 disparadas. Las primeras están en 265 mg/m3 y las segundas en 243 mg/m3, muy por encima de los valores recomendados. Las otras dos estaciones de la provincia presentan una calidad «regular».

E. P. Incendios en Castilla y León. / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO Marlaska anuncia la llegada a Galicia de dos aviones cisterna enviados por Francia El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado la llegada esta misma mañana a Galicia de dos aviones cisterna Canadair enviados por Francia que se incorporarán a las labores de extinción de los incendios. "Francia nos ha ofrecido los dos aviones Canadair que habíamos solicitado, son los más modernos, con una capacidad de más de 5.500 litros de agua, llegarán en el transcurso de esta mañana a Santiago de Compostela y estarán a disposición de la Dirección General de Protección Civil", ha indicado Marlaska en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. Lee la noticia completa aquí.

La empresa pública indicó, en un mensaje en 'X', que el primer tren previsto que saldría sería a las 7.00 horas, desde Madrid con destino a A Coruña; y a las 8.00 horas para Ourense.

"Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico", avisó la compañía ferroviaria.

Adif explicó que no había podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía. Durante la tarde de ayer, técnicos de Adif inspeccionaron la infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado.

La suspensión de los trenes generó acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno