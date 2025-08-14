En Directo
INCENDIOS FORESTALES
Incendios en Galicia, en directo | Los incendios avanzan sin control en Galicia y calcinan ya una superficie equivalente a Vigo y Mos
La comunidad vive una de las peores olas de fuegos que se recuerdan. Ourense sigue siendo la provincia más castigada, donde todavía permanece activado el nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a las viviendas habitadas
Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos otras doce personas también necesitaron atención sanitaria.
Se repitieron los desalojos y confinamientos: ayer hubo que evacuar otra residencia con 25 grandes dependientes en Chandrexa de Queixa. Y de nuevo se interrumpió la circulación de trenes y se cortó el tráfico en la A-52 y la N-525.
Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.
Sigue interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Galicia por el incendio de A Mezquita
La línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia continúa interrumpida esta mañana pendiente del análisis de la infraestructura para reanudar el servicio a consecuencia del incendio en la provincia de Ourense.
Renfe informa en su cuenta de X de que si el incendio está controlado este jueves se prestarán los servicios programados y tiene previsto habilitar trenes especiales para quienes no pudieron viajar este miércoles, cuando se suspendió la línea.
La alta velocidad entre Madrid y Galicia está suspendida desde ayer a las 15:15 horas a causa de un incendio forestal originado entre los municipios ourensanos de A Mezquita y A Gudiña.
Las estaciones de Madrid-Chamartín y de Galicia han permanecido abiertas toda la noche para acoger a quienes no pudieran viajar y se vieran afectados por el fuego.
Alberto Leyenda
El sur de Ourense arde sin control, mientras queda estabilizado el incendio de Dozón
El fuego sigue avanzando sin control en el sur de Ourense, donde los seis incendios activos han quemado ya 15.400 hectáreas, según los datos actualizados a medianoche por la Consellería de Medio Rural.
La buena noticia llega desde Dozón, el único fuego que estaba activo fuera de la provincia interior. El foco de la localidad pontevedresa quedó estabilizado a medionoche, con 400 hectáreas quemadas.
Confinadas y evacuadas a medianoche Estevesiños, Mixós, Vences y Apousa en Monterrei
Los servicios de Emergencia han procedido a medianoche al confinamiento y evacuación de las localidades de Estevesiños, Mixós, Vences y A Pousa, en el municipio de Monterrei.
El 112 advierte en su cuenta de X de que si se encuentra en estas zonas, siga las instrucciones de las autoridades y facilite el trabajo de los bomberos.
Así mismo, cerca de 70 personas están confinadas en una parroquia de Vilardevós (Ourense) por un incendio forestal en ese municipio, según informa el 112 Galicia. En concreto, esa medida de prevención afecta a residentes del núcleo de Bustelo.
Se ha levantado el confinamiento en Vilaseco da Serra, en Viana do Bolo, que afectaba a unas doce personas.
Paula Pérez
Los incendios avanzan sin control en Galicia y calcinan ya una superficie equivalente a Vigo y Mos
En solo 24 horas las llamas calcinaron 8.300 hectáreas en un total de 16 fuegos, de los cuales cinco ya tienen categoría de grandes incendios. El embate de las llamas durante los últimos días ha elevado a 16.600 hectáreas la superficie quemada en Galicia desde el 1 de julio. Se trata de un área similar a la que ocupan los concellos de Vigo y Mos. De hecho, solo este verano ya ardió más superficie que todo 2023 y 2024 juntos (9.300 hectáreas).
E. P.
Renfe retomará este jueves la circulación entre Madrid-Galicia si el incendio está controlado
Renfe ha anunciado que retomará este jueves los servicios habituales en la circulación ferroviaria que une Galicia con Madrid "si el incendio está controlado" y ha programado además trenes especiales para los usuarios que no han podido viajar hoy por la suspensión del servicio.
Así, la empresa pública ha indicado, en un mensaje en 'X', que el primer tren previsto que saldrá será a las 7.00 horas, desde Madrid con destino a A Coruña; y a las 8.00 horas para Ourense.
"Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico", ha avisado la compañía ferroviaria.
Renfe ha suspendido definitivamente por hoy la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid debido a la evolución de los incendios en la provincia de Ourense, según la última actualización publicada a las 20.45 horas en redes sociales.
Adif ha explicado que no ha podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía. Además, tanto las estaciones de Galicia como la de Madrid Chamartín permanecerán abiertas toda la noche para acoger a quienes no hayan podido viajar.
Durante la tarde, técnicos de Adif han estado inspeccionando la a infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado. La suspensión de los trenes ha generado acumulación de pasajeros en la estación de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha apuntado en 'X' que se ha suspendido la circulación ferroviaria pues las llamas del incendio han revivado y "se ha tenido que suspender la exploración de la vía".
La circulación ha quedado suspendida desde las 14.43 horas de este miércoles entre Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y Porta de Galicia, en A Gudiña, por un incendio próximo.
Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión en infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.
Ante esta situación Renfe avanzó que están permitidos los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para esta jornada para los trenes que circulan entre Galicia y Madrid.
E. P.
España pide a Europa dos aviones cisterna de gran capacidad para luchar contra los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha adelantado que el Gobierno de España ha solicitado esta noche al Mecanismo Europeo de Protección Civil un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno para combatir la extinción de incendios ante situaciones "muy difíciles" que podrían derivarse por la meteorología adversa.
Relación de incendios en Galicia y hectáreas calcinadas en este momento
Los virulentos incencios en Galicia han arrasado ya este verano unas 16.800 hectáreas. En estos momentos, esta es la relación de fuegos en la comunidad:
Activos: Chandrexa de Queixa-Requeixo (4.500 hectáreas calcinadas), Chandrexa de Queixa-Parafita (1.800 ha), Maceda-Santiso (1.700), Oímbra-A Granxa (2.500), A Mezquita-A Esculqueira (2.000 ha), Vilardevós-Vilar de Cervos (20 ha) y Dozón-O Castro (400 ha).
Estabilizados: Ourense-Seixalbo (100 ha), Maceda-Castro de Escuadro (450 ha), Vilariño de Conso-Mormentelos (180 ha), Montederramo-Paredes (120 ha) y Vilardevós-Moialde (40 ha).
Controlados: Samos-Santalla (200 ha), A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), A Estrada-Souto (20 ha) y Verín-Mourazos (9 ha).
EFE
Confinadas unas 150 personas en dos parroquias de Vilardevós (Ourense) por un nuevo fuego
Cerca de 150 personas están confinadas en dos parroquias de Vilardevós (Ourense) por un nuevo incendio forestal en ese municipio, según informa el 112 Galicia.
En concreto, esa medida de prevención afecta a residentes de los núcleos de Bustelo y Vilardecervos.
Por otro lado ,se ha levantado el confinamiento en Vilaseco da Serra, en Viana do Bolo, que afectaba a unas 12 personas.
Renfe suspende definitivamente por hoy la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia
Renfe ha confirmado que queda suspendida definitivamente por hoy la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid debido a la evolución de los incendios en la provincia de Ourense, según la última actualización publicada a las 20.45 horas en redes sociales.
Adif ha explicado que no ha podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía.
Durante la tarde, técnicos de Adif han estado inspeccionando la a infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado. La suspensión de los trenes ha generado acumulación de pasajeros en la estación de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.
La circulación ha quedado suspendida desde las 14.43 horas de este miércoles entre Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y Porta de Galicia, en A Gudiña, por un incendio próximo.
Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión en infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.
Ante esta situación Renfe avanzó que están permitidos los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para esta jornada para los trenes que circulan entre Galicia y Madrid.
Se inicia un incendio en Soutomaior
Un nuevo incendio acecha ahora a la zona de Pontesampaio-Soutomaior. Se ha iniciado en el punto de la Carballeira do Inglés hace unos minutos y ya trabajan en la zona medios terrestres y aéreos para su extinción.
