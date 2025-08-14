En Directo

Incendios en Galicia, en directo | Los incendios avanzan sin control en Galicia y calcinan ya una superficie equivalente a Vigo y Mos

La comunidad vive una de las peores olas de fuegos que se recuerdan. Ourense sigue siendo la provincia más castigada, donde todavía permanece activado el nivel 2 de alerta por la proximidad de las llamas a las viviendas habitadas

R. V.

Alberto Leyenda

Patricia Pedrido

Edgar Melchor

Marta Clavero

Marcos Romero

Azuzados por vientos cambiantes y alimentados por las altas temperaturas de estas jornadas los incendios se propagan por Galicia a ritmo de vértigo amenazando poblaciones, quemando algunas casas y poniendo en riesgo vidas humanas: además de los cuatro bomberos heridos otras doce personas también necesitaron atención sanitaria.

Se repitieron los desalojos y confinamientos: ayer hubo que evacuar otra residencia con 25 grandes dependientes en Chandrexa de Queixa. Y de nuevo se interrumpió la circulación de trenes y se cortó el tráfico en la A-52 y la N-525.

Sigue al minuto debajo de estas líneas la situación de los incendios en Galicia.

