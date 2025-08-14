Galicia pone a punto sus 151 rutas de senderismo: casi 2.000 kilómetros de naturaleza en estado puro

Galicia cuenta con 151 sendas homologadas para practicar senderismo, que suman casi 1.968 kilómetros practicables que se pueden recorrer a lo largo y ancho de su territorio. Un atractivo más para los turistas que visitan la comunidad.

Del paisaje que ofrece el recorrido por estas rutas disfrutó este lunes el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que realizó un tramo de la senda Per Caminho de Lampai, situada en Teo, en compañía de la alcaldesa de la localidad, Lucía Calvo de la Uz.

Tanto este como los otros 150 caminos homologados fueron recientemente inspeccionados por la Federación Galega de Montañismo (FGM), en virtud de un acuerdo firmado con la Xunta de Galicia para supervisar el estado de conservación de estas rutas inscritas en el listado de la entidad de montañismo, de cara a la reedición del folleto 'Sendas para descubrir un país'.

La Federación se encargará de requerir a los entes promotores de las sendas homologadas su puesta a punto para después revisarlas. Si en este proceso se detectasen nuevas deficiencias, se requerirá su corrección.

Recorrido circular y un mirador de altura

La ruta Per Caminho de Lampai es una de las que alcanzó su homologación en los últimos años, en concreto en 2023. Abarca 4,45 kilómetros durante su recorrido circular, y pasa por el mirador de Arela.

Con 410 metros de altitud, ofrece unas magníficas vistas desde la catedral de Santiago hasta la ría de Arousa.

Durante su recorrido, Merelles destacó la oportunidad que ofrecen estas rutas de senderismo para poner en valor la oferta de turismo de la comunidad. Al respecto, recordó que el turismo de naturaleza es el motivo para viajar a Galicia de un 4,7% de visitantes nacionales.