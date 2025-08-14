Galicia llama a donar sangre por bajas reservas en los grupos A positivo, A negativo y 0 positivo
Según la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), los hospitales de la comunidad precisan unas 500 donaciones cada día
E. P.
La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), de la Consellería de Sanidade, ha realizado un llamamiento a la donación de sangre, especialmente en los grupos A positivo, A negativo y 0 positivo, por encontrarse en reservas bajas.
En cuanto a los grupos sanguíneos restantes el 0 negativo está en nivel normal y los B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo se encuentran en un buen nivel.
En un comunicado, ADOS ha recordado que hay muchas personas en los hospitales que necesitan recibir una transfusión de algún componente de sangre por múltiples razones como una operación, un trasplante, un accidente o una enfermedad.
De hecho, los hospitales gallegos precisan unas 500 donaciones de sangre cada día para desarrollar de forma eficaz la labor asistencial.
Un autobús de donación en Sanxenxo recibió la visita de un político
Por eso, ADOS dispone de locales de donación situados en las siete principales ciudades gallegas y también de unidades móviles que se desplazan todas las semanas por diferentes ayuntamientos de las cuatro provincias. En este contexto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha visitado acompañado por la directora de ADOS, Marisa López, uno de los autobuses de donación desplazado a Sanxenxo (Pontevedra), donde ha animado a donar, sumándose él mismo a esta acción.
Allí, ha destacado que «donar sangre es muy sencillo y rápido, más aún gracias al desplazamiento de estas unidades, y es una acción que contribuye de manera decisiva a salvar vidas, en cualquier época del año».
