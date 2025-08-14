Detienen a un sospechoso de la muerte de un hombre el domingo en Mesía

La Guardia Civil ha detenido a una persona por su presunta relación con la muerte de un hombre de 44 años el pasado domingo, que falleció tras recibir un disparo en una vivienda situada en el municipio coruñés de Mesía. Por ahora no han trascendido más detalles, puesto que el caso está bajo secreto de sumario.

Según confirmaron fuentes del instituto armado, está previsto que el arrestado, del que hasta ahora tampoco se ha facilitado ninguna información, pase a disposición judicial a lo largo del día de hoy. La investigación corre a cargo del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago.

El fallecido, Óscar Pallas Gómez de 44 años, era vecino del municipio coruñés de Ordes, y residía en el lugar de A Cruz, en la parroquia de Lesta. Estaba casado y era padre de una hija. La víctima trabajaba en la empresa Cerceda Sol (Ordes), que se dedica al transporte y recogida de residuos y a realizar actividades de excavación.

El homicidio que se investiga se produjo el pasado domingo, 10 de agosto, en torno a las 17.10 horas, en una casa unifamiliar ubicada en la parroquia de San Martiño de Visantoña , del municipio de Mesía, en la que se encontraba el fallecido en el momento de los hechos.

Fue un hombre, que reside habitualmente en la vivienda y presumiblemente amigo de Óscar Pallas Gómez, quien dio la voz de alarma sobre lo ocurrido y avisó a los servicios de emergencia. Según ha trascendido, habría sido esa persona la que encontró al hombre con un impacto de arma de fuego a su llegada a la casa después de tomar algo en un bar de la zona.

Tras recibir el aviso del 112 Galicia, un helicóptero medicalizado acudió a la vivienda, aunque, una vez en el lugar, lamentablemente el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida del hombre.

Posteriormente, hasta el inmueble de la parroquia de San Martiño de Visantoña se desplazaron los efectivos del equipo de criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil, que realizaron una primera inspección ocular en el lugar de los hechos y comenzaron la investigación que, por ahora, ya ha dejado un detenido.