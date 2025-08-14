Dependientes denuncian pagos sin ingresar a mediados de mes

La Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (Asgaded) denunció ayer que la Xunta «acumula retrasos en el pago a grandes dependientes —con un alto grado de dependencia—, con prestaciones sin ingresar a mediados de agosto». Un mes en el que, tal y como aseguraron desde la asociación, vuelven a comprobar el «mal funcionamiento del sistema de dependencia» de la comunidad, ante lo que exigen una «solución inmediata».

Del mismo modo, desde Asgaded ayer volvieron a condenar «el deterioro de la atención a la dependencia» y «la apuesta de la Xunta» por las ayudas económicas, en vez de por los servicios. Denuncian así que, en vez de dotar presupuestariamente al Servizo de Axuda no Fogar o de ofrecer plazas públicas residenciales suficientes, el gobierno autonómico escoge otras vías, como la figura del cuidador, que sufrió un aumento desde al año pasado.

«La Consellería lleva meses anunciando a bombo y platillo una ayuda de 5.000 euros, que muchas familias con hijos dependientes tienen que destinar a sufragar el gasto de las terapias o a cubrir necesidades básicas», lamentaron, porque «no podemos olvidar que donde hay una persona dependiente», hay otra que «deja de trabajar o reduce la jornada»