La Xunta ya permite hacer vía telemática todos los trámites

La Xunta permite ya que «la totalidad» de los procedimientos destinados a la ciudadanía, empresas, entidades sin ánimo de lucro y entidades locales se pueden presentar de manera electrónica y el 99% de los ayuntamientos ya disponen de una sede electrónica, según los datos del Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), que presentó recientemente su memoria anual de actividad.

Según el Osimga, Galicia supera el promedio estatal nos indicadores de uso de la administración electrónica en los hogares. Así, tal y como recoge el Ejecutivo gallego en una nota, más del 80% de los gallegos que utilizan internet se relacionaron con las administraciones por esa vía. En concreto, con datos de 2023, el último ejercicio cerrado, la sede electrónica registró 1,4 millones de trámites, lo que implica un aumento de un 8% con respeto al dato anterior.

En lo relativo a los concellos, la memoria del Osimga recoge que los que disponen de sede electrónica crecieron un 25% nos últimos seis años, hasta suponer casi la totalidad. En concreto, todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes disponen de este servicio, al igual que el 98,6% de los de entre 2.001 y 5.000.