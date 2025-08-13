Veinticinco detenidos este verano por provocar incendios

En lo que va de verano, en España se han detenido al menos a 25 personas por originar incendios. El último ayer, cuando el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro (Ávila) ordenó el ingreso en prisión provisional para un trabajador de extinción detenido como supuesto autor del fuego que arrasó unas 2.200 hectáreas el pasado 28 de julio al sur de la provincia de Ávila, entre Cuevas del Valle y Mombeltrán, y cuya motivación podría estar vinculada a «intereses laborales». El detenido, de 55 años, es un vecino de la zona que reconoció los hechos.

En Galicia, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Corcubión investiga a una vecina de Frixe-Muxía (A Coruña), de 63 años, acusada de provocar cinco incendios en la localidad. La sospechosa está relacionada con otros incendios ocurridos recientemente en la misma zona. Varios testigos habrían visto a la investigada en las proximidades del fuego e incluso saliendo de la masa forestal a escasos metros del incendio. Incluso un vecino aportó una fotografía de la sospechosa. Al tomarle declaración la Guardia Civil descubrió «numerosas contradicciones en su relato» y por eso fue acusada. De esta forma, la Guardia Civil ha esclarecido cinco incendios forestales ocurridos en la misma localidad los días 3, 5, 9 y 11 de agosto de este año.

No es la única en el Galicia. Hace unos días, un joven de 28 años fue detenido cuando provocaba intencionadamente un incendio en Canibelos, una zona de la parroquia de Velle, en el municipio de Ourense. También fue detenida la semana pasada una persona como sospechosa de haber provocado un incendio en Celanova (Ourense), de 0,1 hectáreas el pasado 31 de julio, a la que se le imputa la autoría de otros 20 fuegos en la misma área producidos entre 2024 y 2025.

Hospitalizado

El domingo, un hombre provocó hasta cuatro incendios en Valls (Tarragona). Todos se iniciaron en la misma zona, en la entrada de la ciudad por la carretera de Alcover. Además, la Guardia Civil investiga a un joven de 24 años como presunto autor de uno de los dos incendios provocados el pasado 2 de agosto en el municipio zaragozano de La Puebla de Alfindén. Y los agentes también identificaron a un hombre que está en el hospital con las manos quemadas por su presunta relación con el incendio que surgió ayer por la mañana en Caños de Meca, en Barbate (Cádiz).

También un hombre se entregó a la Guardia Civil en Málaga por, presuntamente,haber provocado hasta seis incendios en las últimas semanas en el municipio de Teba. Y, la semana pasada, efectivos de la Guardia Civil detuvieron a un hombre de 33 años acusado de provocar tres incendios forestales en distintos puntos de la Comunidad de Madrid.