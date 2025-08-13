Turismo concede un centenar de ayudas a fiestas de interés

Turismo de Galicia comenzó ayer a notificar a las entidades beneficiarias de las subvenciones a ayuntamientos para el apoyo, promoción y difusión de las fiestas declaradas de interés turístico de Galicia. En concreto, se concedieron un total de 99 ayudas, cubriéndose la totalidad de las solicitadas. Cada una asciende hasta un máximo de 4.000 euros, sumando un total de casi 396.000 euros.

De este centenar, 28 pertenecen a la provincia de Pontevedra; 27 a la de A Coruña; 24 a la de Lugo y 20 a Ourense. Entre otras, se subvencionarán actuaciones en el ámbito de la publicidad, producción y actuaciones musicales y artísticas, adquisición de producto y merchandising.

También ayer se abrió el plazo de solicitud para las subvenciones del programa Territorio Cultura, que cuenta con un fondo de 300.000 euros para impulsar proyectos destinados diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas a través de iniciativas privadas. Están destinadas a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes o de hasta 30.000 si la densidad de es inferior a 100 personas por kilómetro cuadrado.