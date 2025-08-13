SATSE pide más medios ante las agresiones a sanitarios

El Sindicato de Enfermería, SATSE, difundió ayer un comunicado mostrando su «hartazgo ante la inacción de las diferentes administraciones sanitarias» que, aseguran, «permite la generalización de la violencia en los centros sanitarios». De este modo, el sindicato insiste que «sólo con medidas eficaces puede acabarse con un problema que pone en entredicho la seguridad de los trabajadores sanitarios», que en su mayoría son mujeres, reconoce.

Según datos del Gobierno central, explican que el año pasado se alcanzó una nueva cifra récord de profesionales sanitarios agredidos, con 17.163 agresiones, esto es, un 12% más que en 2023. Además, señalan que en cerca de un 80% de los casos, las víctimas son mujeres.

En este sentido, insisten en que una de las actuaciones más demandas es la presencia permanente de personal de seguridad en los centros sanitarios, algo que no existe ni en todos los centros ni en todos los horarios. Reivindican, además, que se instale un dispositivo de alarma en todos los centros que el profesional pueda usar cuando así lo considere. En todo caso, hasta que se tomen las medidas necesarias, las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas seguirán siendo «corresponsables» a la hora de no acabar con el problema, denuncian.