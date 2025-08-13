El nuevo edificio del Cesga se levantará en tiempo «récord»

La Xunta declarará la construcción del nuevo edificio del Centro Galego de Supercomputación (Cesga) proyecto estratégico de investigación de iniciativa pública, una figura que permitirá «agilizar el proceso y simplificar los trámites administrativos» para tener el edificio «en menos de un año, en tiempo récord».

Lo indicó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la presentación del proyecto de las obras del nuevo edificio, que se ubicará en el polígono industrial de A Sionlla, en Santiago, y que contará con una inversión de 13 millones de euros en la construcción, que arrancará en octubre. El presupuesto destinado llegará a 56 millones contando el equipamiento. De ellos, más de 47 proceden de fondos europeos.