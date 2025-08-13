«En unos minutos el fuego rodeó la casa; cogí a los niños y dejé todo atrás»

«Pasaban unos 15 minutos de la las dos tarde del martes cuando vi una pequeña columna de humo a lo lejos. Apenas unos minutos después llegó mi marido, abrí la ventana y las llamas ya rodeaban la casa. No me lo pensé , cogí a mis niños, una mochila con varios documentos y lo dejamos todo atrás» explica Beatriz, vecina de O Cumial, en Ourense.

Los relatos de sus convecinos de las viviendas próximas de Seixalbo y otros núcleos ya limítrofes con San Cibrao de Viñas, coinciden: «Fueron momentos terribles, pensamos que lo perdíamos todo» explica también Manuel Míguez, casi 24 horas después de que un virulento incendio , avivado por fuertes rachas de viento, se acercara peligrosamente a las casas de varios núcleos, creando momentos de tensión entre los vecinos, algunos de los cuales tuvieron que desalojar sus viviendas.

Manuel en su casa próxima a la vía del tren, cuyo cierre y piscina quedó dañada por las llamas / Iñaki Osorio

Manuel Míguez es uno de ellos. Su casa en Fonte do Mouro, en el barrio de O Gato, de la parroquia de Seixalbo, está al lado del moderno trazado del tren y «pensé que volvía a perderla. Es la segunda que hago, pues la primera fue expropiada precisamente por afectación del trazado ferroviario».

Unos metros más atrás de ese nuevo trazado del tren, construyó una pequeña casa, un refugio con su piscina, huerta, flores y, este viernes, «cuando nos disponíamos a comer vimos el fuego en un bosque colindante; apenas tuve tiempo de llamar al 085 , para advertir de que había visto una columna de humo y ya llegaron los efectivos para desalojarnos porque las llamas estaban al lado de casa».

«No limpian el monte»

El fuego quemó la malla de protección, abrasó parte de la piscina. «Es el problema de siempre; llevaba semanas diciéndole al propietario de ese monte que tenía que desbrozar. Es cierto que falta gente que haga esto trabajos, pero la limpieza seguía sin hacer y eso provoca que las llamas se extiendan a más rápido» indica Manuel.

Recuerda la rapidez con la que se produjo todo. Empezábamos comer pero nos obligaron a desalojar la casa. Quedamos a unos 500 metros de la vivienda; sin saber qué pasaba ni poder hacer nada. No sabes qué te encontrarás a vuelta» explica, mientras muestra un tramo colindante a lavía ardido. Creen que ahí pudo haber otro punto de fuego. José Manuel González ratifica lo mismo. Vecino de Castro Floxo, en O Cumial afirma que el fuego hubiera sido menos devastador con un bosque limpio.

La Asociación de Seixalbo pedirá a Renfe que asuma la reforestación del monte macomunal

«Fueron horas de mucho miedo y nervios. Ya por la noche no conseguimos dormir por el humo. Fue duro ver animales corriendo entre las llamas, y la pérdida de árboles autóctonos» lamenta José Manuel González, mientras muestra como dejaron las llamas el cierre de su casa.

«Fue este muro tan alto el que nos salvó, asegura.Xosé Carballido, presidente de la Asociación San Breixo de Seixalbo, y vecino de ese núcleo rural de Ourense, asevera que «no hay duda de que fueron las chispas de la fricción del tren; de hecho hay declaraciones de un vecino que fue testigo» indica, mientras muestra la foto que él mismo sacó ayer al lado del trazado ferroviario, cuando apenas era una columna de humo».

Él mismo relata como fue testigo de «rapidísima» evolución del fuego, cuando, tras salir de la estación de Correos de Reboredo, y regresaba a su casa «detecté lo que parecía solo un conato, que acabó extendiéndose e incluso llegaba ya cerca de la carretera de vuelta a casa; llamé rápidamente l grupo de la asociación para prevenir a los vecinos. En nuestro caso la propia vía férrea sirvió de cortafuegos», relata.

Ayer, varios vecinos y miembros de la asociación de Seixalbo, supervisaban toda la zona quemada y afirman que, a la espera de depurar responsabilidades «nuestra intención es enviar una carta a Renfe o Adif, para que si se ratifica que fueron las chispas del tren, colabore al menos en la reforestación, pues buena parte del monte quemado, es el Monte de A Moa y es monte mancomunal propiedad de los vecinos de Seixalbo».El abandono del monte es una de las protestas generalizadas que hacían ayer los vecinos afectados.

«No puede seguir así. No podemos estar rodeados sin montes sin desbrozar. Tienen que actuar antes de que se produzca una desgracias explicaba José Manuel. Considera también que «si los particulares no desbrozan son las administraciones las que tienen que hacerlo y pasarle luego la factura. Que no esperen a una desgracia».