Las llamas arrasan en una semana 25.000 hectáreas y dejan dos muertos

En tan solo una semana, que ha coincidido con la ola de calor que sufre la Península, España se ha visto asolada por una veintena de incendios forestales de gran magnitud que se estima que han arrasado cerca de 25.000 hectáreas. Esta oleada de incendios, con aún muchos focos activos, obligó a activar el Plan Estatal General de Emergencias para coordinar la actuación y el despliegue de todos los operativos en los principales frentes: Tarifa, Ourense, León, Toledo, Zamora y Tres Cantos.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción. No en vano, el viento amenazaba ayer con una nueva noche de incendios sin control. De hecho, un voluntario que luchaba en la extinción de un foco en León del incendio iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) apareció muerto ayer a última hora de la noche. No ha sido la única víctima mortal, puesto que por la mañana falleció el trabajador de la hípica de Tres Cantos que el lunes por la noche fue trasladado al hospital con el 98% del cuerpo quemado.

El número de fuegos activos durante la última semana está un 80% por encima de la media de las dos décadas pasadas, mientras que la superficie quemada los últimos siete días es un 106% superior a los valores medios recopilados entre 2006 y 2024 en las mismas fechas. Según apuntan el sistema de información de incendios forestales europeos (Effis), en lo que llevamos de año en España se habían quemado 60.000 hectáreas hasta la semana pasada. De todas estas, casi un 36% han ardido en los últimos días a partir de al menos un centenar de focos dispersos por todo el territorio. Los análisis indican que los últimos fuegos destacan entre los peores del año, sobre todo porque en muchos puntos las llamas corren a una velocidad de récord y son cada vez más complicadas de aplacar.

Estas dificultades se aprecian de forma dramática en Galicia, pero también en otros lugares como Tarifa, donde el lunes fueron desalojadas 2.000 personas. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta, anunció anoche la vuelta a sus casas de todos los que habían tenido que marchar, informa Ramón Morales. Sobre la situación del fuego, Sanz mantuvo la prudencia: «El incendio sigue activo y esperemos que pronto se pueda declarar estabilizado», afirmó.

En Tres Cantos el incendio estaba perimetrado anoche pero no había tranquilidad ante la posibilidad de las fuertes rachas de viento reavivasen el fuego. Por la mañana, con una intensa humareda sobrevolando la ciudad, decenas de afectados desalojados el lunes se acercaron a primera hora a las entradas de las urbanizaciones, cortadas por la Guardia Civil y Policía, en busca de información sobre el estado de sus viviendas, informa Javier Quintana.

Y en Castilla y León, 10 grandes incendios avanzaban ayer por la noche. El que más preocupaba es el de Puercas (Zamora), una lengua de fuego muy larga con varios focos, informa M. J. Cachazo, y que afecta a las inmediaciones de la Sierra de la Culebra, un paraje que sufrió el mayor incendio de España de los últimos años en 2022, cuando arrasó más de 60.000 hectáreas. El de Molzuelas de la Carballeda, también de gravedad 2, a última hora de la tarde de ayer saltó a León. Y en esta provincia mejoró notablemente la situación del fuego que ha impactado de lleno en el espacio natural de Las Médulas.