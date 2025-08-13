Incendios forestales en Galicia, en directo | Fuera de peligro el campamento infantil de Manzaneda mientras una «locura de fuego» arrasa Ourense

Estado en el que quedó el vehículo. / Josechu Ortiz (EFE)

Queda calcinado el coche desde el que la alcaldesa de Maceda supervisaba los fuegos

El coche en el que viajaba la alcaldesa del municipio ourensano de Maceda, Uxía Oviedo, para supervisar los incendios que sufre su municipio acabó calcinado este martes.

La regidora se ha llevado un susto cuando transitaba por la zona afectada por el fuego con técnicos de la Consellería de Medio Rural.

Según ha confirmado a EFE la propia regidora, las llamas se descontrolaron cuando varias brigadas intentaban hacer un cortafuego.

En cuestión de minutos, el fuego les rodeó y quemó el vehículo, si bien no hubo que lamentar daños personales.

Por fortuna, tanto ella como un técnico de la Xunta resultaron ilesos y pudieron salir por su propio pie, aunque el coche quedó totalmente calcinado.

La alcaldesa ha explicado que la situación sigue siendo "crítica" en esta nueva jornada marcada por el calor y el viento, lo que ha provocado que el fuego se aproxime a las casas.

En concreto, el pueblo de A Teixeira se encuentra "aislado", por lo que no se puede acceder a él mientras que la aldea de Santirso ha sido "confinada", ha detallado la alcaldesa, quien ha apuntado que un equipo del GES se encontraría atrapado allí en estos momentos.

La Xunta ha decretado en toda la provincia de Ourense el nivel 2 de emergencia este martes a primera hora de la tarde para agilizar la lucha contra el fuego y proteger a los habitantes de las zonas afectadas.