En Directo
INCENDIOS EN GALICIA
Incendios forestales en Galicia, en directo | Fuera de peligro el campamento infantil de Manzaneda mientras una «locura de fuego» arrasa Ourense
La provincia de Ourense está cercada por las llamas. En la ciudad, llegaron a paralizar la línea de tren entre Madrid y Galicia durante cinco horas este lunes. El fuego sigue descontrolado en Chandrexa de Queixa. Uno de los brigadistas heridos en el incendio de Oímbra, de 18 años, se encuentra en estado muy grave, y junto a los otros dos bomberos afectados por las llamas ha sido trasladado a la Unidad de Quemados del hospital de A Coruña.
Horas negras para Galicia. La pesadilla de los incendios se ha agigantado durante este verano del 2025, en el que se han calcinado ya unas 8.000 hectáreas. Por el momento, la mayor preocupación se sitúa en la provincia de Ourense, donde se ha activado el nivel 2 de alerta debido a la proximidad de las llamas a las viviendas, y en Chandrexa de Queixa, punto en el que dos focos queman ya unas 5.200 ha, siendo el más voraz de todo el estío.
La factura de esta situación ya va más allá de lo material, pues dos bomberos en Ourense sufrieron quemaduras, uno acabó con una pierna rota y otro fue hallado semiinconsciente.
Fuera de peligro el campamento infantil de Manzaneda, con 170 niños y 30 adultos confinados
Alivio pasadas las 23:00 de anoche en la estación de Cabeza de Manzaneda. A esa hora, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, afirmaba que el peligro para las instalaciones, donde permanecen confinados unos 170 niños y 30 adultos en un campamento, quedaba conjurado. Todos ellos han pasado la noche allí, a la espera de poder ser desalojados. El presidente, Alfonso Rueda, mostraba también su agradecimiento por la «comprensión» de los padres.
Una hora después, efectivos de la brigada de Laza confirmaba que el foco había quedado estabilizado en la zona de la estación, pero que avanzaba sin control en otros puntos. Este incendio es el segundo declarado en Chandrexa de Queixa, en Parafita, que en pocas horas ha calcinado 400 hectáreas. El otro foco, el de Requeixo, ya ha devorado 4.000 hectáreas.
Otro incendio muy precupante es el de Maceda, que se ha llevado por delante 1.200 hectáreas. «Locura de incendios en la provincia de Ourense», resumía la citada brigada de Laza a su vuelta a la base, esta madrugada. «El picor de ojos es insoportable, ahora descansar un poco y volver».
E. P.
Reubicados en un centro de Arnoia a la mayoría de ancianos evacuados de una residencia en A Mezquita
La Consellería de Política Social ha informado de que la gran mayoría de los 56 residentes del centro de A Mezquita que fueron evacuados por prevención ante el incendio forestal registrado en la zona han sido reubicados para que pasen la noche en el centro residencial de Arnoia, también de la Fundación San Rosendo.
Fuentes del departamento que dirige Fabiola García han informado de que, al ponerse en contacto desde la dirección del centro con los familiares de cada usuario, algunos han mostrado su preferencia para que pasaran la noche atendidos por hijos o seres cercanos.
La Consellería ya había trasladado, tras anunciar el traslado de los residentes, que, "por si fuera necesario", en estos momentos ya hay movilizadas "más de 200 plazas residenciales en la provincia".
R. O.
El fuego cerca Manzaneda: finalmente, niños y monitores de un campamento pasarán la noche confinados en el complejo
Un incendio forestal iniciado en Parafita, en Chandrexa de Queixa, ha llegado hasta las puertas de la estación de montaña de Manzaneda. Con el fuego en la sierra, en un contexto de gran alerta en la provincia y una cordillera de llamas en el Macizo Central, el 112 informa de que niños, monitores y personal de un campamento permanecerán confinados en el complejo, por precaución.
Cristina González
Sofocan un incendio intencionado junto a unos chalés abandonados en Sanchilán en Moaña
Los servicios de emergencias se desplazaron a última hora de este martes hasta la zona de Sanchilán en Moaña por una alarma por un incendio. Se trataba de un fuego de pequeñas dimensiones entre una casa en construcción y unos chalés abandonados, que suelen ser lugar de reunión para personas marginadas.
«En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años
Según informaron desde la Diputación de Ourense a media tarde, dos bomberos de la brigada de la localidad sufrieron quemaduras de consideración mientras trabajaban y tuvieron que se atendidos in situ por el 061. A última hora, la alcaldesa de la localidad ourensana, Ana Villarino, informaba de la preocupante situación de uno de los jóvenes bomberos que junto a los otros dos afectados por las llamas han sido trasladados a la Unidad de Quemados del hospital de A Coruña.
EFE
Queda calcinado el coche desde el que la alcaldesa de Maceda supervisaba los fuegos
El coche en el que viajaba la alcaldesa del municipio ourensano de Maceda, Uxía Oviedo, para supervisar los incendios que sufre su municipio acabó calcinado este martes.
La regidora se ha llevado un susto cuando transitaba por la zona afectada por el fuego con técnicos de la Consellería de Medio Rural.
Según ha confirmado a EFE la propia regidora, las llamas se descontrolaron cuando varias brigadas intentaban hacer un cortafuego.
En cuestión de minutos, el fuego les rodeó y quemó el vehículo, si bien no hubo que lamentar daños personales.
Por fortuna, tanto ella como un técnico de la Xunta resultaron ilesos y pudieron salir por su propio pie, aunque el coche quedó totalmente calcinado.
La alcaldesa ha explicado que la situación sigue siendo "crítica" en esta nueva jornada marcada por el calor y el viento, lo que ha provocado que el fuego se aproxime a las casas.
En concreto, el pueblo de A Teixeira se encuentra "aislado", por lo que no se puede acceder a él mientras que la aldea de Santirso ha sido "confinada", ha detallado la alcaldesa, quien ha apuntado que un equipo del GES se encontraría atrapado allí en estos momentos.
La Xunta ha decretado en toda la provincia de Ourense el nivel 2 de emergencia este martes a primera hora de la tarde para agilizar la lucha contra el fuego y proteger a los habitantes de las zonas afectadas.
R. O.
Alfonso Rueda: «La mano de los incendiarios está detras de muchos fuegos»
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, así como la responsable de Medio Rural, María José Gómez, comparecieron este martes en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) de Ourense ante la grave situación de la provincia, amenazada por las llamas en casi todo su territorio.
La declaración de situación 2 en el conjunto de la provincia «permite actuar con la mayor agilidad posible», facilitar el intercambio de medios entre distintas zonas y recabar el apoyo de las distintas administraciones, introduce el titular de la Xunta, que pone en valor el trabajo de los profesionales de extinción y desea la recuperación «cuanto antes» de los tres brigadistas municipales de Oímbra heridos durante un operativo de extinción, con dos quemados, uno de ellos más grave, y otro que se quedó semiinconsciente.
Edgar Melchor
Horas negras para Galicia: ocho incendios activos adentrándose en plena noche
Horas negras para Galicia. La pesadilla de los incendios se ha agigantado durante este verano del 2025, en el que se han calcinado ya unas 8.000 hectáreas. Por el momento, la mayor preocupación se sitúa en la provincia de Ourense, donde se ha activado el nivel 2 de alerta debido a la proximidad de las llamas a las viviendas, y en Chandrexa de Queixa, punto en el que dos focos queman ya unas 3.600 ha, siendo el más voraz de todo el estío.
La factura de esta situación ya va más allá de lo material, pues dos bomberos en Ourense sufrieron quemaduras, uno acabó con una pierna rota y otro fue hallado semiinconsciente.
En la comunidad, a última hora de este martes, permanecen activos ocho incendios: el de Maceda-Santiso (500 ha), Chandrexa de Queixa-Requeixo (3.500 ha), Chandrexa de Queixa-Parafita (100 ha), Ourense-Seixalbo (50 ha), Oímbra-A Granxa (80 ha), Ourense A Mezquita-A Esculqueira (100 ha), Dozón-O Castro (100 ha) y Samos-Santalla (200 ha).
Por otro lado, están estabilizados otros cinco: los de Montederramo-Paredes (120 ha), Vilariño de Conso-Mormentelos (180 ha), Vilardevós-Moialde (40 ha), Maceda-Castro de Escuadro (450 hectáreas) y Cartelle-Anfeoz.
Finalmente, la consellería de Medio Rural mantiene tres controlados, los de A Fonsagrada-Monteseiro (150 ha), Verín-Mourazos (9 ha) y A Estrada-Souto (20 ha), y uno extinguido, de entre los más recientes, el de Monfero-Queixeiro, que afectó a una superficie de 4,88 hectáreas dentro del Parque Natural das Fragas do Eume.
EFE
Se restablece la alta velocidad entre Madrid y Galicia tras 5 horas cortada por las llamas en Ourense
Adif ha restablecido a las 20.15 horas de este martes la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia tras permanecer más de cinco horas interrumpida por un incendio, ya sofocado, que ha afectado al tramo que une Ourense y Taboadela (Ourense).
El gestor ferroviario ha explicado en una publicación en sus redes sociales que la vía férrea ya ha sido revisada y los desperfectos causados por el fuego han sido ya reparados.
Minutos antes Renfe había explicado que Adif estaba restableciendo la tensión en sus vías para reiniciar "paulatinamente" el servicio ferroviario entre Madrid y Galicia, una vez finalizada la inspección de la vía.
No obstante, la compañía ha advertido de que los trenes circularían con demoras debido a esta incidencia.
La circulación de trenes ha estado interrumpida desde las 14.30 horas, cuando también se ha cortado la línea entre Santiago de Compostela y Ourense, que dos horas más tarde se ha reabierto.
A partir de las 18.30 horas, justo después de que los bomberos extinguieran el incendio, el gestor ferroviario ha ido revisando los posibles daños ocasionados en la vía férrea entre Ourense y Taboadela después de que los bomberos sofocaran el incendio.
La provincia de Ourense registra este martes nueve incendios que han arrasado más de veinte hectáreas, lo que ha llevado a la Xunta de Galicia a declarar la situación 2 de emergencia a nivel provincial.
Uno de esos nueve incendios, que, además, ha tenido varios focos, ha sido el causante de esta interrupción en la circulación de trenes.
Sánchez avisa de que la noche será "complicada" por los incendios y pide seguir las recomendaciones de las autoridades
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este lunes de que la noche será "complicada" en los zonas afectadas por los incendios forestales que azotan a diferentes puntos del país, a la vez que ha pedido a la ciudadanía "mucha precaución" y "seguir las recomendaciones de las autoridades".
El jefe del Ejecutivo ha señalado, en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press, que "todos los medios del Gobierno" se han puesto a disposición "para luchar contra los incendios".
A su vez, Sánchez ha trasladado todo el apoyo "a las personas que se encuentran en zonas afectadas" y ha deseado la "pronta recuperación" a los dos bomberos heridos "mientras luchaban contra el fuego en Galicia".
El fuego se extiende por muchos puntos de España este martes con más de una docena de incendios forestales, la mayoría de ellos concentrados en Castilla y León --donde hay más de 5.000 personas desalojadas-- y Ourense (Galicia). La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción a lo largo del día.
