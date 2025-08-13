Homenaje a Moncho Reboiras 50 años después de su asesinato

Ayer se cumplieron 50 años del asesinato a manos de la policía franquista del activista gallego y sindicalista Xosé Ramón 'Moncho' Reboiras, cuando tenía tan solo 25 años. En su honor, tanto en Dodro, el pueblo que lo vio nacer, como en Ferrol, la ciudad que lo vio morir, se organizaron sendos homenajes

En el cementerio en el que descansan sus restos, además, se concentraron familiares, junto a autoridades locales, dirigente sindicales y militantes nacionalistas, para descubrir un mural en su honor y una placa con su biografía.