Homenaje a Moncho Reboiras 50 años después de su asesinato
Redacción
Santiago
Ayer se cumplieron 50 años del asesinato a manos de la policía franquista del activista gallego y sindicalista Xosé Ramón 'Moncho' Reboiras, cuando tenía tan solo 25 años. En su honor, tanto en Dodro, el pueblo que lo vio nacer, como en Ferrol, la ciudad que lo vio morir, se organizaron sendos homenajes
En el cementerio en el que descansan sus restos, además, se concentraron familiares, junto a autoridades locales, dirigente sindicales y militantes nacionalistas, para descubrir un mural en su honor y una placa con su biografía.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas
- La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas
- Solo el 10% de los hogares gallegos tiene un «confort humano razonable»
- Tráfico intercepta cada mes a más de 100 gallegos a velocidad de circuito
- Continúan las labores de extinción en Chandrexa, el mayor fuego del verano
- Tres detenidos en Galicia tras caer una red que estafó 7 millones a particulares
- El cambio climático mermará un 8,5% los recursos hídricos de Galicia en catorce años
- El duelo en soledad de las víctimas de tráfico: «En la Iglesia están todos, lo duro viene luego: desamparo y olvido»