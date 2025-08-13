El gasto de la Xunta en intereses se disparará un 50% en cuatro años

La subida de los tipos de interés está pasando factura a las arcas públicas. Aunque Galicia mejorará su ratio de deuda en relación al PIB, el gasto en intereses absorberá cada vez más dinero del presupuesto autonómico. Un informe de Fedea cifra en 359 millones de euros lo que desembolsó la Xunta el pasado año y apunta que esta cifra se disparará un 50 por ciento en el horizonte de 2028 hasta llegar a los 510 millones de euros, el equivalente al presupuesto anual de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras.

Fedea analiza la evolución de la deuda de las comunidades autónomas entre 2022 y 2028. En este periodo de tiempo Galicia cuadriplicará el gasto en intereses, pues hace tres años destinaba solo 102 millones de euros. Se trata del cuarto mayor incremento del Estado, pues solo en La Rioja, Canarias y la Comunidad Valenciana registraran un mayor crecimiento de lo que pagan en intereses.

Esta situación tiene su origen en el fuerte endeudamiento de las comunidades autónomas. Fedea recuerda que la gran recesión de 2008 y la pandemia de COVID de 2020 hicieron crecer la deuda autonómica.

Según sus datos, Galicia tiene una deuda, a fecha de 2025, de 12.635 millones de euros. Esta cifra seguirá creciendo hasta alcanzar los 13.185 millones de euros en 2028.

En todo caso, si se mide el porcentaje de deuda en relación al PIB la comunidad gallega pasará del 14,3 por ciento al 13,4 por ciento.

Eso sí, los expertos apuntan que el descenso de la ratio de deuda en el conjunto nacional «se explica principalmente por el aumento del PIB». Y advierte: «la situación fiscal de las comunidades no está saneada debido a que el saldo fiscal en térmicos estructurales ha sido el peor de la serie histórica».

En este contexto, el Banco Central Europeo ha impulsado una política monetaria restrictiva incrementando los tipos de interés desde el verano de 2022 hasta alcanzar un máximo del 4,5 por ciento para las operaciones principales de financiación en octubre de 2023 y hasta mayo de 2024.

Aunque ahora se han moderado estas subidas, Fedea cree que permanecerán en niveles cercanos al 2 por ciento. De ahí, que apunte que «el aumento del gasto en intereses podría llegar a ser una parte importante del presupuesto de las comunidades autónomas».

Así, explica que el gasto en intereses de las comunidades aumentó desde el 0,28 por ciento del PIB en 2022 hasta el 0,47 por ciento en el año 2024.