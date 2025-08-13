Galicia lidera las ayudas para comunidades energéticas

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado adjudicar 35,6 millones de euros de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para crear 27 nuevas comunidades energéticas en toda España. Se trata de entidades que permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente, explica el Gobierno en su web.

En concreto, en esta resolución de la sexta convocatoria del programa, Galicia, con ocho proyectos seleccionados, se hace con el 58% de las ayudas asignadas (20,7 millones). El resto se desarrollará en Cataluña (5), Extremadura (4) y Castilla y León (4), en la Comunidad Valenciana (2), y en Castilla-La Mancha, Canarias, País Vasco y Andalucía.

De las 27 comunidades energéticas subvencionadas, en las que participan casi cien mil beneficiarios, más de la mitad (14) operarán en municipios de reto demográfico, informa el Ministerio en un comunicado.