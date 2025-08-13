Emprego propicia el retorno de 313 gallegos del exterior para cubrir vacantes en el rural
El Ejecutivo autonómico les dará ayudas para alquilar una vivienda
REDACCIÓN
La Xunta, a través del programa Retorna Cualifica Emprego, ha propiciado ya el retorno de 313 gallegos del exterior para cubrir vacantes en el rural. En la convocatoria de este año una de las novedades es la incorporación de ayudas específicas para facilitar el acceso al alquiler de una vivienda.
Este programa consiste en un modelo de captación de talento «ordenado, planificado e integral», según el Gobierno gallego, a través del cual se facilita el regreso de personas gallegas menores de 55 años residentes en el exterior a las que se les ofrece un puesto de trabajo mediante un contrato laboral. De esta manera además las empresas con necesidades específicas de mano de obra consiguen cubrir sus plazas con perfiles adecuados.
Se garantiza además a los retornados apoyo para instalarse en su nuevo hogar, a través de las Oficinas de Retorno de la Xunta.
Según explicó ayer el conselleiro de Emprego, José González, en la anterior edición de este programa, dotada con 2,3 millones de presupuesto, se consiguió el arraigo en Galicia de 300 retornados, muchos de ellos con sus familias.
Y en cuanto a la convocatoria actual ya se contrataron 113 personas en 33 municipios, de las que alrededor de 80 ya se instalaron en la comunidad procedentes de países como Argentina, Uruguai, Cuba, Venezuela, Brasil o México. Actualmente más de cien empresas ofrecen cerca de 700 vacantes dentro de este programa.
