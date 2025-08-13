Educación asegura que mantendrá la atención al alumnado vulnerable

Desaparecerá el programa, pero no la atención. La Red de Acompañamento e Orientación persoal e familiar de Galicia (Raogal), que presta apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad y a sus familias, será «sustituida» por otro sistema, pero «no va a desaparecer». Así lo aseguró ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Rodríguez explicó que Raogal era un servicio «experimental», que se había puesto en su momento a disposición de familias vulnerables y que «a va a seguir haciéndose igual, solo que con otra modalidad». «No va a desaparecer la atención o la preocupación que tiene la Xunta de Galicia por tener el sistema educativo más equitativo de España. Este era un proyecto experimental que estaba financiado con fondos europeos y lo vamos a sustituir por otro sistema que posibilite seguir haciendo lo mismo, solo que con otra modalidad que en su momento será presentada», zanjó Rodríguez, que rechazó las críticas de sindicatos como la CIG, que alertaron sobre la supresión de este servicio.

Desde CIG-Ensino denunciaron que Educación decidiese suprimir un servicio «que en los últimos cuatro cursos prestó apoyo a miles de estudiantes», lo que también denunció Anpas Galegas.