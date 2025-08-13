El 46% de los concellos registraron menos de diez nacimientos en 2024

De los 313 concellos que tiene Galicia, en 2024 casi la mitad (el 46%) registraron menos de 10 nacimientos. Esto es, hubo 145 municipios en los que tan solo nacieron entre 9 y 0 niños y niñas, una cifra que en 1975 (los primeros registros) fue un 93,8% menor, de tan solo 9 ayuntamientos. La mayoría fueron de la provincia de Ourense (53,8%), seguida de Lugo (24,1%), A Coruña (15,2%) y Pontevedra (6,9%). Del mismo modo, el 93% de los concellos (291) no alcanzó los 100 nacimientos, y tan solo dos superaron la barrera de los 1.000: A Coruña y Vigo, tal y como se desprende de los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística(IGE) en un año en el que, en total, nacieron 13.340 bebés en la comunidad.

Entre los 145 concellos que tuvieron menos de 10 nacimientos el año pasado, destacan 8 que no registraron ninguno, todos de la provincia de Ourense. El más llamativo es el caso de A Teixeira, que con el 2024 suma ya cinco años consecutivos sin recibir a ningún bebé. Los otros siete municipios fueron, por otro lado, Baños de Molgas, Beariz, Calvos de Randín, Porqueira, Sarreaus, Chandrexa de Queixa y O Bolo, que en 2023 sí que registraron nacimientos —el que más, Baños de Molgas, con 5; y los que menos, 1—.

En esta línea, Ourense fue la provincia con más concellos con menos de 10 nacimientos, representando estos la gran mayoría: ocurrió en 78 ayuntamientos de los 92 que tiene, esto es, en el 84,7%. Estos datos revelan una profunda brecha demográfica, puesto que en estos 78 municipios solo nacieron el 20,1% de los bebés de la provincia; mientras que los otros concellos recibieron al 79,9% restante, 1.007 niños de un total de 1.261. Tan solo Ourense capital aglutinó el 42,3% (534).

La segunda provincia con más concellos con pocos nacimientos fue Lugo, donde el 52,2% registraron menos de 10 alumbramientos —35 de los 67 ayuntamientos que hay—. En estos 35 ayuntamientos nacieron tan solo el 9,2% de los niños de la provincia (148), mientras que el 90,8% (1.465) lo hicieron en los otros 32. En el caso del concello de Lugo se registraron el 35,3% de alumbramientos de la provincia, con 569 nacimientos.

En cuanto a la provincia de A Coruña, hubo 22 concellos que el año pasado no alcanzaron los 10 nacimientos, es decir, el 23,7% de los 93 que tiene. Esta fue la provincia que registró más nacimientos en el período analizado, 5.787, de los que tan solo el 2,2% nacieron en los 22 municipios previamente citados. En los otros 71, nacieron el 97,8% restante.

Del mismo modo, analizando los datos de las tres ciudades de la provincia también queda patente la gran diferencia que hay a nivel demográfico, puesto que Ferrol, Santiago y A Coruña representan el 39,8% de los nacimientos registrados, con 308, 586 y 1.409 alumbramientos, respectivamente.

Finalmente, en Pontevedra tan solo hubo 10 concellos que en 2024 no alcanzaron los 10 alumbramientos —un 16,4% de los 61 que hay en la provincia—, en los que nacieron el 1,3% de los bebés. En total, fueron 4.679, y la gran mayoría nacieron en las ciudades. De hecho, Vigo, con 1.468, y Pontevedra, con 493, aglutinan al 41,9% de los bebés nacidos.

Más de 100

Cabe destacar, además, que la mayoría de concellos no alcanzaron los 100 nacimientos el año pasado. Se trata, concretamente, de 291 ayuntamientos que representan el 93% del total, entre los que también se aprecia una gran disparidad territorial. En Lugo y Ourense, por ejemplo, los únicos que superaron este umbral fueron las capitales. En cambio, las otras dos provincias arrojaron mejores datos: en A Coruña, 11 municipios superaron los 100 nacimientos (Cambre, Ribeira, Culleredo, Carballo, Arteixo, Narón, Ames, Oleiros y las ciudades); y, en Pontevedra, 9 (A Estrada, Lalín, Ponteareas, Cangas, Redondela, O Porriño, Vilagarcía y las ciudades). La barrera de los 1.000, además, solo la alcanzaron A Coruña y Vigo, siendo la ciudad olívica el municipio que más bebés recibió de toda Galicia en 2024.