El PSdeG reclama un plan estratégico de dependencia

El PSdeG reclama a la Xunta un plan estratégico de dependencia y más financiación para mejorar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Así lo manifestaron ayer en rueda de prensa la diputada socialista Silvia Longueira y la alcaldesa de Betanzos (A Coruña), María Barral, también vicepresidenta de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Longueira recordó el asesinato de una trabajadora del SAF en O Porriño (Pontevedra), y aseveró que se trata de un servicio que necesita mejoras «desde hace más de 18 años». Por ello, el PSdeG llevará al Parlamento gallego varias iniciativas. La diputada acusó al Gobierno gallego de «pasar por alto el artículo 45 de la Ley de Dependencia, que habla de un plan estratégico para solventar las situaciones de dependencia cada seis años»

«Galicia es prácticamente la única comunidad de España que no tiene este plan», denunció, y pidió a la Xunta que «cumpla la ley» y también que hago un observatorio de la dependencia.

María Barral explicó que «cada vez hay más población envejecida, cada vez es un servicio más demandado y cada vez el coste es mayor».

Por ello, la Fegamp exige a las administraciones «la financiación que requiere este servicio».