La mitad de los conductores controlados por Tráfico da positivo en drogas

La Dirección General de Tráfico cerró la campaña de alcohol y drogas desplegada entre los días 14 y 20 de julio en Galicia con más de 31.100 pruebas realizadas y 928 positivos.

La mayor parte de las pruebas fueron para controlar los niveles de alcohol en sangre de los conductores. Se realizaron 30.308 test que dieron como resultado 515 conductores cazados ebrios al volante, el 1,6 por ciento de los controlados.

El mayor porcentaje de positivos se registró en la provincia de Pontevedra pues el 2,7 por ciento de los automovilistas a los que se les hizo la prueba de alcoholemia superó los umbrales permitidos de alcohol en sangre: un total de 122 conductores de los 4.417 que fueron sometidos al test.

En A Coruña fueron cazados ebrios el 1,8 por ciento (222) de los 12.138 automovilistas controlados. Mientras, en Ourense se registraron 99 positivos —el 1,5 por ciento de los 6.456 test que realizó Tráfico en julio—. Y en Lugo fueron pillados superando los umbrales de alcohol en sangre 72 más, el 0,9 por ciento del total.

La Delegación del Gobierno avisa de que el alcohol sigue siendo el segundo factor más común en los accidentes mortales, estando presente en el 29% de ellos.

Sin embargo, hay una tasa mayor de positivos por consumo de drogas. De las 831 pruebas realizadas, la mitad (413) habían consumido algún tipo de sustancia estupefaciente. La mayoría de las pruebas se realizaron en A Coruña (393) donde se detectó a 205 conductores que dieron positivo. En Lugo fueron 81 de los 196 automovilistas controlados y en Ourense 73 de los 161 sometidos a este tipo de test. Mientras, en Pontevedra se hicieron 81 pruebas y se detectaron rastros de droga en un total de 54 conductores.