Los incendios del verano ya calcinaron más que todo lo que ardió en 2024

Las llamas siguen sin dar tregua a Galicia,que atraviesa uno de los veranos más complicados en cuando a incendios forestales. Solo hasta ayer el fuego había calcinado ya más de 5.400 hectáreas, una superficie que ya supera todo lo ardido durante 2024 cuando las cifras de terreno quemado se habían situado en 2.644 hectáreas, una de las más bajas de la última década.

Y prácticamente la mitad de toda la superficie quemada en Galicia la acumula el incendio más devasador registrado este verano: en Chandrexa de Queixa ardieron ya 3.000 hectáreas y ayer seguía fuera de control.

El fuego está asolando todo el territorio, pero en los últimos días se está cebando con Ourense donde ayer se luchaba contra las llamas en Verín, Vilariño de Conso, Maceda, Montederramo y Padrenda.

Mientras, en A Coruña se logró estabilizar el incendio registrado en As Fragas do Eume, en Monfero, que afectó a unas 5 hectáreas. Y está controlado el fuego iniciado el martes pasado en A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, donde la afectación asciende a 150 hectáreas.En la provincia de Pontevedra los medios de extinción trabajan en otro foco en A Estrada, en Souto, aunque lo dan por estabilizado tras arder 20 hectáreas.

Hasta la fecha, los incendios de mayor magnitud este verano en Galicia se registran en la provincia de Ourense: Chandrexa 3.000 hectáreas); Vilardevós, extinguido tras quemar 578 hectáreas y que puso en riesgo viviendas; y Maceda, estabilizado desde la noche del domingo con 400 hectáreas calcinadas y en el que resultó herido un brigadista por quemaduras en una pierna y un glúteo.

Por su parte, el municipio de Ponteceso (A Coruña) sufrió media docena de incendios en varios días durante el inicio de agosto, con los de Cospindo (245 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas) como los peores. En Pontevedra el peor incendio fue el de Cañiza, parroquia de O Couto (295 hectáreas).

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvió ayer a insitir en la intencionalidad de estos incendios.