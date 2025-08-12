En Directo
INCENDIOS EN GALICIA
Incendios forestales en Galicia, en directo | Cuatro incendios arrasan 3.700 hectáreas en el Macizo Central de Ourense y se activa el nivel 2 en Chandrexa por la cercanía del fuego a la población
El fuego sigue descontrolado en Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido más de 3.000 hectáreas en el que es ya el peor del verano en Galicia
Las llamas calcinan más de 3.000 hectáreas en un paraje de alta montaña en la parroquia de Requeixo del concello ourensano de Chandrexa de Queixa, el peor fuego de todo el verano en Galicia. En este punto, la Xunta ha activado en la noche del lunes el nivel 2 de emergencia debido a la proximidad de las llamas con los núcleos de habitantes. Otros tres focos en el mismo Macizo Central de Ourense suman otras 700 ha.
Con todo, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, afirmó igualmente a úlitma hora de este lunes que «ninguno de los incendios reviste peligro para la población».
Respiro a medianoche en Ourense
Pasada la medianoche, la Consellería de Medio Rural daba tres buenas noticias sobre la ola incendiaria: se desactivaba la situación 2 al cesar el riesgo para las casas en Vilardevós; quedaba estabilizado el incendio de Vilariño de Conso, uno de los que asolan el Macizo Central; y se daba por extinguido el de Padrend tras quemar 41,6 hectáreas de monte raso.
En el caso de Vilariño de Conso, la superficie afectada se sitúa en los 180 hectáreas, aunque no será la cifrá definitiva. En cuanto al de Vilardevós, la estimación se sitúa, de momento, en las 20 hectáreas.
EFE
Activan nivel 2 en Chandrexa por la cercanía del fuego a núcleos de población
El Gobierno gallego ha activado este lunes por la noche la situación 2 de emergencia en el incendio que afecta a Chandrexa de Queixa (Ourense) como medida de prevención por la proximidad del fuego a varios núcleos de población.
En concreto, la Xunta ha declarado el nivel 2 por la cercanía del incendio a los lugares de Requeixo, Vilar y Zamorela.
El fuego en Chandrexa de Queixa, que comenzó el pasado viernes, ha calcinado más de 3.000 hectáreas, según la última actualización de la Consellería do Medio Rural.
Es el más grande en lo que va de verano en Galicia y suma más superficie afectada que todos los se produjeron en la comunidad gallega en 2024.
El incendio avanza sin control por el Macizo Central de Ourense, a unos 1.500 metros de altitud, en una zona a la que, en muchos puntos, solo pueden acceder medios aéreos.
EFE
María José Gómez, conselleira: «Ninguno de los incendios reviste peligro para la población»
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha afirmado este lunes por la noche que "ninguno de los incendios" que afecta ahora mismo a Galicia "reviste peligro para la población" a pesar de que se ha decretado el nivel 2 en el municipio de Riós (Ourense) por un fuego en el ayuntamiento vecino de Vilardevós.
Desde el Centro de Coordinación de Ourense, la conselleira ha afirmado que están siendo "dos semanas muy complicadas" con los incendios por "una meteorología muy adversa y una actividad incendiaria muy alta".
Se ha centrado en el incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense), con más de 3.000 hectáreas quemadas, lo que supera el total de la superficie incendiada en 2024 en Galicia.
Ha recordado de ese fuego que está "activo" desde el viernes y que "mejora y vuelve a empeorar, porque es una zona de muy difícil acceso", en montaña, a 1.500 metros de altitud en muchos puntos y con viento, temperaturas "elevadísimas" y zonas de "imposible acceso", prácticamente solo para medios aéreos.
En todo caso, ha asegurado que "ninguno de los incendios reviste peligro" para la población pese a la situación 2 en Riós.
"Acabamos de analizar la situación y está mejor", ha dicho sobre ese fuego que se inició en el municipio vecino de Vilardevós, también en la provincia de Ourense.
La conselleira ha advertido de que se prevén más días con meteorología adversa y ha pedido "extremar las precauciones" y llamar al 085 para avisar de los incendios en cuanto se perciba un "pequeño fuego".
Gómez ha trasladado su "apoyo" a Castilla y León, que "está viviendo esa situación crítica", y ha deseado que "mejore".
E. P.
Cuatro incendios arrasan 3.700 hectáreas en el Macizo Central de Ourense: el de Chandrexa ya quema 3.000
Los incendios de Chandrexa de Queixa, Maceda, Vilariño de Conso y Montederramo calcinan, en conjunto, alrededor de 3.700 hectáreas en el Macizo Central de Ourense. Por otra parte, el fuego originado esta tarde en Vilardevós (Ourense), parroquia de Moialde, obliga a decretar la Situación 2 por proximidad del fuego a las viviendas, aunque su alcaldesa asegura a Europa Press que "no hay peligro" para sus vecinos.
El incendio en Chandrexa de Queixa continúa avanzando sin control desde su inicio el viernes a las 15.51 horas y ya quema, por sí solo, alrededor de 3.000 hectáreas del Macizo, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural. Es el más grande de los activos en este entorno natural y es también el incendio forestal de mayor tamaño ocurrido en Galicia en todo el año.
La Xunta ha movilizado, hasta el momento, 14 técnicos, 46 agentes, 75 brigadas, 36 motobombas, siete palas, seis unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 14 aviones.
Además, el Ministerio de Transición Ecológico (MITECO) ha desplegado efectivos propios, entre ellos parte de una brigada helitransportada tipo 1 de La Iglesuela, una brigada helitransportada tipo 1 de Laza y una brigada helitransportada tipo 1 de Tabuyo del Monte.
Por su parte, el incendio de Montederramo, iniciado en la madrugada del lunes en la parroquia de Paredes, supera ya las 70 hectáreas. Fuentes de la Brigada de Laza indican que, por el momento, no afecta al abedular de Montederramo, aunque está próximo a él.
Entre los medios desplazados, se encuentran allí dos técnicos, tres agentes, siete brigadas, cinco motobombas, tres palas, dos unidades tecnicas de apoyo, seis helicópteros y cuatro aviones.
El fuego en Vilariño de Conso, originado a las 17.30 horas del domingo en la parroquia de Mormentelos, quema ya 180 hectáreas, aunque "evoluciona favorablemente", informa la Consellería. Otro incendio calcinó este fin de semana en la misma parroquia 9,14 hectáreas y fue extinguido a las 21.30 horas del sábado.
Trabajan en su extinción 10 agentes, 17 brigadas, 12 motobombas, 2 palas, una unidad técnica de apoyo, dos helicópteros y cuatro aviones.
Asimismo, el de Maceda, parroquia de Castro de Escuadro, permanece estabilizado tras quemar más de 450 hectáreas. Este fuegó obligó al desalojo de viviendas en el núcleo de A Teixeira durante la madrugada del domingo, cuando se originó, aunque ya no existe peligro para ellas y la Situación 2 ya está desactivada. Intervienen siete helicópteros y 10 aviones, entre otros medios.
Incendio en Vilardevós
Un fuego originado a las 16.05 de este lunes en el municipio ourensano de Vilardevós, parroquia de Moialde, ha obligado a decretar la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad a los núcleos de población de A Silva y San Paio.
Con todo, la alcaldesa del municipio, Eva Pérez Gamote, asegura a Europa Press que, por el momento, "no hay peligro" para sus vecinos. Según indica, este fuego "no guarda relación ni está cerca" del que calcinó casi 600 hectáreas en el municipio durante la semana anterior.
Hasta el momento, trabajan en su extinción un técnico, cuatro agentes, seis brigadas, seis motobombas, dos palas, tres helicópteros y seis aviones.
Otros incendios
Asimismo, el fuego iniciado en Verín (Ourense) a las 13.15 horas del lunes quema alrededor de 15 héctareas en la parroquia de Mourazos. Ya se ha desactivado la Situación 2, que se decretó por proximidad al núcleo de Tamagos. Por ahora, intervienen un técnico, cinco agentes, siete brigadas, cinco motobombas, una pala, dos unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y seis aviones.
Además, a las 18.28 se originó un fuego en Cartelle (Ourense), parroquia de Anfeoz, con superficie indeterminada por el momento. Poco antes de declararse, se extinguió un conato de incendio en el mismo lugar, iniciado a las 14.16 horas y con una dimensión de 0,15 hectáreas.
Por su parte, está igualmente estabilizado, desde las 20.28 horas del domingo, el incendio del municipio coruñés de Monfero, parroquia de Queixeiro, que obligó a desalojar el monasterio de Caaveiro y afecta al parque natural de As Fragas do Eume. Quema cinco hectáreas desde su inicio en la tarde del domingo.
También está estabilizado el fuego de A Estrada (Pontevedra), parroquia de Souto, desde las 22.10 horas del domingo. Quema unas 20 hectáreas desde el mediodía del 10 de agosto.
Además, siguen controlados los fuegos de Padrenda (Ourense), parroquia homónima (40 hectáreas), y A Fonsagrada (Lugo), parroquia de Monteseiro, que quema unas 150 hectáreas desde el pasado martes.
Javier Fraiz
Nuevo incendio en el municipio ourensano de Vilardevós
En la parroquia de Moialde, en el municipio ourensano de Vilardevós, se ha registrado otro incendio forestal que en pocas horas superaba las 20 hectáreas de superficie calcinada.
Es un nuevo fuego en un concello que a principios de mes sufrió uno de grandes dimensiones, que arrasó 578,7 hectáreas en Terroso.
Javier Fraiz
Una cordillera de fuego asola el Macizo Central de Ourense y Verín sufre un peligroso incendio cerca de casas
El extremo calor, con jornadas asfixiantes que se suceden en una ola que parece interminable, más la pérdida de humedad en la vegetación forestal y la simultaneidad de incendios forestales elevan la preocupación en la provincia de Ourense, el territorio más golpeado históricamente de Galicia por las llamas —más de 102.000 hectáreas arrasadas en diez años, 20.000 más que las otras tres provincias gallegas juntas—, y de nuevo con los peores registros en el balance de daños acumulado de lo que va de verano. La información completa aquí
Europa Press
Los incendios del verano en Galicia arrasan más de 4.000 hectáreas, más que en todo 2024
Los incendios del verano en Galicia arrasan hasta este 11 de agosto más de 4.000 hectáreas, con el principal fuego en Chandrexa de Queixa (Ourense), el cual calcina ya 1.600 hectáreas y sigue sin control, con datos provisionales de la Consellería do Medio Rural.
Esta superficie es superior a lo ardido en todo 2024, cuando fueron 2.644,70 hectáreas, uno de los años con menor terreno calcinado en la última década.
Precisamente, el alcalde de Chandrexa, Francisco Rodríguez, relata a Europa Press, pasadas las 14,00 horas de este lunes, que la situación está "muy complicada" debido a que hay "mucho viento". Si bien apunta a una ligera mejoría respecto a la mañana, advierte de que no hay previsión de cuándo se podrá controlar este fuego iniciado el pasado viernes en la parroquia de Requeixo ante "una meteorología tan mala".
Aclara que no hay casas en riesgo, pues dice que "no hay que alarmar", pero existe especial "previsión por lo que pueda pasar" en los lugares de Taboazas, Senra y A Espasa. En las tareas de extinción han participado 12 helicópteros y 10 aviones, entre otros.
Peores incendios
Hasta la fecha, los incendios de mayor magnitud este verano en Galicia se registran en la provincia de Ourense: Chandrexa (1.600 hectáreas); Vilardevós, extinguido tras quemar 578,7 hectáreas y que puso en riesgo viviendas; y Maceda, estabilizado desde la noche del domingo con 400 hectáreas calcinadas y en el que resultó herido un brigadista por quemaduras en una pierna y un glúteo.
Por su parte, el municipio de Ponteceso (A Coruña) sufrió media docena de incendios en varios días durante el inicio de agosto, con los de Cospindo (245 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas) como los peores. Este municipio sufrió desalojos como los de Corme Aldea.
A Cañiza, parroquia de O Couto (295 hectáreas); Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos (180 hectáreas); y A Fonsagrada, Monteseiro (150 hectáreas) son otros de los de mayor superficie de este verano por encima de las 100.
Precisamente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado en las últimas horas que detrás de la "inmensa mayoría" de los incendios originados en Galicia este verano están "personas que los provocan", aunque el calor agrave los fuegos y complique su extinción
Daños «irreparables» en el paraje de Las Médulas
El medio millar de vecinos de Carucedo y de Las Médulas que anoche tuvieron que ser desalojados junto a otros municipios de esta zona de la comarca del Bierzo (León) por las llamas del incendio que afecta a la zona, han podido regresar ya a sus casas aunque algunas han resultado afectadas.
Además, el espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca, se ha visto afectado por las llamas, según ha explicado a EFE el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, quien ha asegurado que este desastre va a cambiar la vida a todos los que viven en la zona.
Situación de los incendios en Galicia: quedan dos fuegos activos en Ourense
Esta es la situación, a las 9:00, de los incendios forestales de los que informa la Xunta:
Pontevedra
A Estrada-Souto Estabilizado
El incendio forestal en el municipio de A Estrada, parroquia de Souto, que se inició ayer domingo a las 12:37 y que, según las últimas estimaciones provisionales, ronda las 20 hectáreas de superficie afectada, se encuentra estabilizado desde las 22.10. Para extinguirlo se han movilizado 1 técnico, 7 agentes, 15 brigadas, 14 motobombas, 3 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 4 helicópteros y 3 aviones.
Ourense
Activo Chandrexa de Queixa-Requeixo
El incendio forestal en el municipio de Chandrexa de Queixa, parroquia de Requeixo, está activo desde las 15:51 del viernes, afectando, según las últimas estimaciones provisionales, a unas 1.000 hectáreas. Para extinguirlo, se han movilizado hasta el momento 12 técnicos, 40 agentes, 66 brigadas, 34 motobombas, 6 palas, 4 unidades de apoyo técnico, 12 helicópteros y 10 aeronaves.
Activo Vilariño de Conso-Mormentelos
Desde las 17:30 de ayer domingo, un incendio se encuentra activo en el municipio de Vilariño de Conso, parroquia de Mormentelos, que, según las últimas estimaciones provisionales, abarca unas 120 hectáreas de superficie afectada. Hasta el momento, se han movilizado 7 agentes, 10 brigadas, 8 motobombas, 2 palas mecánicas, 1 unidad de apoyo técnico, 1 helicóptero y 4 aeronaves para extinguirlo.
Maceda-Castro de Escuadro estabilizado. Situación 2 desactivada.
Ha sido estabilizado desde las 23:37 de ayer domingo, el incendio en el municipio de Maceda, parroquia de Castro de Escuadro, que se inició el sábado a las 23:19 y que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 400 hectáreas. Se inició en entre cinco y seis puntos casi simultáneamente, lo que apunta a una clara intencionalidad. La situación 2 se desactivó ayer en este incendio, que se declaró en la madrugada del domingo debido a su proximidad a la localidad de A Teixeira. Se movilizaron 5 técnicos, 17 agentes, 27 brigadas, 21 camiones de bomberos, 4 palas, 3 helicópteros y 6 aviones para extinguirlo.
Padrenda-Padrenda Controlado
El incendio que afecta al municipio de Padrenda, parroquia del mismo nombre, que se inició el viernes a las 22:03 h y que, según las últimas estimaciones provisionales, abarca unas 40 hectáreas, permanece controlado desde la 01:23 h de ayer domingo. Se movilizaron 9 agentes, 23 brigadas, 8 camiones de bomberos, 1 pala, 2 helicópteros y 2 aviones para extinguirlo.
A Coruña
Monfero-Queixeiro estabilizado. Afecta al Parque Natural de las Fragas do Eume
Desde las 20:28 de ayer domingo, el incendio en el municipio de Monfero, parroquia de Queixeiro, que comenzó a las 17:01 y afecta al Parque Natural de las Fragas do Eume, se ha estabilizado. La superficie afectada se estima provisionalmente en unas 5 hectáreas. Se han movilizado 9 agentes, 10 brigadas, 6 motobombas, 1 pala y 1 helicóptero para extinguirlo.
Lugo
Controlado A Fonsagrada-Monteseiro
Desde las 14:42 de ayer domingo, el incendio forestal en el municipio de A Fonsagrada, parroquia de Monteseiro, en Lugo, se ha controlado. Comenzó a las 15:30 del martes y, según las últimas estimaciones, afecta a unas 150 hectáreas. Para extinguirlo, se han movilizado hasta el momento 6 técnicos, 57 agentes, 74 brigadas, 80 motobombas, 3 palas, 7 helicópteros y 8 aeronaves.
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas
- Solo el 10% de los hogares gallegos tiene un «confort humano razonable»
- Continúan las labores de extinción en Chandrexa, el mayor fuego del verano
- Galicia, la segunda comunidad que atrae más extranjeros: 57 cada día
- Tres detenidos en Galicia tras caer una red que estafó 7 millones a particulares
- El cambio climático mermará un 8,5% los recursos hídricos de Galicia en catorce años