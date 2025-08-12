En Directo

INCENDIOS EN GALICIA

Incendios forestales en Galicia, en directo | Cuatro incendios arrasan 3.700 hectáreas en el Macizo Central de Ourense y se activa el nivel 2 en Chandrexa por la cercanía del fuego a la población

El fuego sigue descontrolado en Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido más de 3.000 hectáreas en el que es ya el peor del verano en Galicia

R. V.

Alberto Leyenda

Patricia Pedrido

Edgar Melchor

Marta Clavero

Marcos Romero

Las llamas calcinan más de 3.000 hectáreas en un paraje de alta montaña en la parroquia de Requeixo del concello ourensano de Chandrexa de Queixa, el peor fuego de todo el verano en Galicia. En este punto, la Xunta ha activado en la noche del lunes el nivel 2 de emergencia debido a la proximidad de las llamas con los núcleos de habitantes. Otros tres focos en el mismo Macizo Central de Ourense suman otras 700 ha.

Con todo, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, afirmó igualmente a úlitma hora de este lunes que «ninguno de los incendios reviste peligro para la población».

Los incendios sacuden Galicia

Incendio en Las Médulas, que obligó a desalojar varias localidades / Ana F. Barredo (EFE)

