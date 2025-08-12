Los gallegos son los segundos del país que más se quejan de las listas de espera sanitarias

Vivir en uno u otro barrio puede marcar la diferencia a la hora de acceder a una cita con el médico de familia en Atención Primaria: en el centro de Santiago, quien solicitase ayer atención tenía que esperar casi dos semanas, pero en el área de Fontiñas menos, 9 días. En el extrarradio de la capital gallega, caso de Milladoiro, en Ames, la primera consulta con el facultativo de cabecera se hace de rogar más: el 29, casi a fin de mes.

En Vigo supone, en torno a la mitad, día más o día menos, según la localización. Si bien A Coruña suponía una excepción y ayer salían citas de pediatra para el día y de medicina familiar para hoy, se ha vuelto cada vez más habitual el tener que esperar para una visita al centro de salud. En la atención especializada —con dos meses de media, según los últimos datos publicados—, un poco de paciencia es la norma.

Demora «excesiva» o «inaccesibilidad»

Esa situación también se refleja en la macroencuesta de salud realizada entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Sanidad. Los datos, relativos a 2023, muestran cómo casi un tercio de los gallegos —un 31,76 por ciento— se queja de «demora excesiva» o incluso de «inaccesibilidad» a la asistencia médica «por lista de espera». Ese es el porcentaje de ciudadanos que responde afirmativamente al preguntarles si a lo largo del año previo a la encuesta «alguna vez» tardó en recibir o careció de asistencia médica «cuando lo necesitaba por una lista de espera demasiado larga».

El dato, además, aúpa a los gallegos al podio de los que más se quejan de esa situación, solo superados en el ranking autonómico por los riojanos, en donde el peso de los que se declaran perjudicados por los retrasos a la hora de acceder a una consulta supera el 36%.

Una mayoría, sin problemas

Con todo, la gran mayoría de los gallegos, un 56,2%, proclama que su demanda de asistencia no se vio afectada por ese tipo de contingencias mientras el 12 por ciento restante no puede juzgar porque no necesitó ningún tipo de atención médica en los doce meses anteriores al sondeo.

No todo el mundo quiere, o puede, permitirse esperar. En ocasiones, los gallegos buscan vías alternativas para suplicar esa necesidad de atención médica «no cubierta», como la denomina el INE, y recurren a los servicios de urgencias, sean o no hospitalarios. La encuesta del INE de la utilización de Urgencias revela que el 31 por ciento de la población la que usó el servicio. Galicia se situaría de tercera considerando la proporción de vecinos que recurren a esa alternativa, tras La Rioja (32,9%) —de nuevo— y Baleares (36%).

Sin casi problemas de distancia o transporte

En cambio, la red de ambulatorios diseminados por toda la geografía gallega parece compensar la elevada dispersión de la población que caracteriza a la comunidad gallega. Uno de los parámetros analizados en la encuesta de salud es si la posible tardanza o carencia en la atención sanitaria se debió a «dificultades relacionadas con el transporte y la distancia». Menos de un 2,5 por ciento de encuestados responde que sí. Si bien el dato gallego está ligeramente por encima de la media estatal (2,16%), el fenómeno prácticamente se duplica entre los habitantes de las Baleares. Aun así, en números absolutos, la estimación del INE eleva a más de 65.000 los afectados, frente a los cerca de 840.000 que se quejarían de la repercusión de «una lista de espera demasiado larga» sobre sus citas médicas.

Limitaciones económicas

A las demoras prolongadas y a los problemas derivados de la distancia o el transporte hasta el centro sanitario, se suman las limitaciones que impone el tamaño del bolsillo del paciente. Según el INE, la inaccesibilidad por «motivos económicos» se traduce en que más de 126.000 gallegos no pudieron permitirse ir al psiquiatra o al psicólogo en el último año; casi 200.000 personas no pudieron acceder a medicamentos recetados y una cifra similar, 202.000, se privaron de una cita médica. Con todo, cuantitativamente, las estrecheces pasan sobre todo factura en la atención dental, con más de 421.000 gallegos que no pueden costeársela.