Galicia promete ayudar «todo lo que pueda» a Castilla y León con los fuegos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer que Galicia ayudará en todo lo que pueda a Castilla y León en la lucha contra los incendios, en respuesta a la petición de apoyo realizada por la comunidad vecina, ya que la gallega también tiene una situación complicada frente al fuego.

«La situación es complicada en Galicia, pero creo que la solidaridad entre comunidades autónomas tiene que estar también siempre que podamos darla, sin ninguna duda», señaló.

Rueda explicó que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, le llamó ayer para solicitarle ayuda para combatir el incendio en Las Médulas, contiguo a Galicia.

«Todo lo que podamos ayudar lo haremos, igual que Galicia en otras situaciones ha necesitado ayuda de otras comunidades autónomas y la hemos tenido»,insistió.

Castilla y León continúa luchando contra una devastadora oleada de incendios forestales y el más grave afecta al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, con más de 700 vecinos desalojados.

El incendio forestal declarado el pasado sábado en la localidad leonesa de Yeres y que ha afectado al espacio natural de Las Médulas no ha dañado a las minas de oro romanas pero sí a la vegetación de su entorno, como castaños centenarios que han quedado arrasados.

Entre los daños materiales también se encuentra la destrucción del aula didáctica de la Junta sobre el Monumento Natural de las Médulas, así como la afectación a cinco viviendas de esta localidad. El director-conservador del espacio natural de Las Médulas, Roberto Núñez, lamentó los efectos devastadores del fuego. Así reconoció que es «el director de un paisaje roto», al tiempo que aseguró que habrá que reflexionar sobre cómo la sociedad «ha dado la espalda a la naturaleza».