Facenda obliga al 40% de las empresas que controla a devolver rebajas fiscales

Las bonificaciones fiscales a empresas son una herramienta habitual de la Administración para apoyar el crecimiento económico y el empleo, pero no siempre se aplican correctamente. En su lucha contra el fraude, la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) supervisa que no haya irregularidades en la concesión de estas rebajas tributarias y que se cumpla con los compromisos adquiridos. El pasado año pasó revista a los descuentos aplicados a 429 firmas y detectó irregularidades en el 40 por ciento de los casos, lo que tiene como consecuencia el reintegro total o parcial del dinero bonificado.

Los inspectores vigilan especialmente las reducciones fiscales que se aplican en el impuesto de sucesiones y donaciones, según consta en la Memoria de Actividades de la Atriga. El 62 por ciento de los informes realizados para evaluar estas bonificaciones fueron favorables a la empresa. Pero en casi cuatro de cada diez casos se destaparon anomalías en la percepción de estas rebajas tributarias.

Los casos más graves son aquellos que finalizan con un informe negativo. En 2024 afectaron a un 30 por ciento de las empresas inspeccionadas. En estos casos, según explican desde la Consellería de Facenda, las empresas afectadas no cumplían con los requisitos para acceder a la bonificación y, por lo tanto, no tienen derecho a disfrutar de estos descuentos fiscales. La consecuencia es que deberán ingresar la cuota que no pagaron en su momento cuando hicieron la autoliquidación del impuesto correspondiente. Fueron 78 las empresas que tuvieron que hacer el reintegro a Facenda tras la inspección.

Discrepancias con la cuantía

Pero a estos casos se suman otros 72 en los que la empresa sí cumplía con los requisitos para acceder al descuento fiscal aplicado por la Xunta pero la Atriga pone en cuestión la cuantía de la bonificación. La rebaja se aplica sobre el importe de los bienes afectos a la actividad empresarial, según aclaran fuentes de Facenda. «Así, si una empresa tiene todos sus bienes afectos a la actividad empresarial accederá a una bonificación del 100 por cien. Si solo tiene afectos a su actividad empresarial el 80 por ciento la rebaja será del 80 por ciento», ejemplifica el departamento que dirige Miguel Corgos.

Los inspectores hallaron que en el 17 por ciento de las empresas supervisadas la cuantía que se aplicó a la bonificación fiscal no era la correcta y obligó a las empresas afectadas a devolver la parte proporcional de la rebaja fiscal que no les correspondía.

A pesar de que la Atriga detectó anomalías en el 40 por ciento de las empresas que vigiló (un total de 150), el cumplimiento de las empresas ha mejorado respecto a 2023. En ese año, las irregularidades alcanzaban a más de la mitad de las firmas inspeccionadas.

Fraude fiscal

El pasado año las actuaciones de la Axencia Tributaria contra el fraude fiscal permitieron, en su conjunto, sumar casi 100 millones más de euros a las arcas públicas, de los cuales 62,6 millones de euros proceden de revisar al alza las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes y otros 37,2 millones de campañas específicas realizadas por los inspectores para destapar impuestos impagados.

Para poner en valor las actuaciones de control tributario, Facenda destaca que los 100 millones recaudados es una cuantía equivalente a lo que se gastaron el pasado año, por ejemplo, en obras en los hospitales de A Coruña, Ferrol, Ourense, Santiago y en los centros de salud. Y permitiría pagar hasta 19.960 Bonos Coidados a dependientes.