Cuatro detenidos en Carballo en una operación antidroga de la Policía Nacional

El caso está bajo secreto de actuaciones. Los agentes han realizado registros en varios pisos durante la madrugada.

Europa Press

La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha realizado cuatro detenciones en una operación antidroga abierta en el municipio coruñés de Carballo.

Según explican a Europa Press fuentes próximas a la investigación, en este operativo se ha incautado droga durante este martes. El caso está bajo secreto de actuaciones.

Durante la madrugada de este martes, agentes han realizado la entrada en pisos en las calles Río Eume y Río Anllóns. Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indican que esta causa está dirigida por el Tribunal de Instancia de Carballo número 2. El pase a disposición judicial de los detenidos se producirá en próximos días.

