El BNG sostiene que no hay agua para Altri en el pantano de Portodemouros

El diputado del BNG Luis Bará aseveró ayer que dada la situación «crítica» del pantano de Portodemouros, que se encuentra «bajo mínimos» al 39 % de capacidad, es «incompatible» una eventual concesión para captar y verter aguas en el río Ulla a la empresa Altri que pretende construir una fábrica de celulosa y fibra textil. «En este escenario de sequías recurrentes es absolutamente incompatible a la concesión de aguas a Altri, una concesión de captación de 46 millones de litros al día y de vertido de 30 millones de litros tal», explicó Bará e indicó que la solicitud de Altri a Augas de Galicia lleva casi tres años pendiente de su aprobación.

El diputado expuso en rueda de prensa que la capacidad en Portodemouros en la misma época del año pasado era del 52 % y la media en los últimos años fue del 71 %. Ante esta situación, criticó que se pretenda conceder a Altri la captación de agua «a 75 años», cuando se prevén más sequías.

Bará señaló que una eventual concesión debe cumplir «los requisitos establecidos en el plan hidrológico Galicia Costa», que establece «una jerarquía muy clara de prioridades en el uso del agua», siendo la principal el abastecimiento a población y, el último de todos «otros usos industriales»

El diputado del BNG sospecha que «la decisión de dar todas las autorizaciones de impacto ambiental a Altri es una decisión que ya está tomada hace mucho tiempo», en alusión a un «acuerdo secreto» alcanzado con la sociedad mixta Impulsa Galicia en octubre de 2021, un memorando de entendimiento «que el presidente de la Xunta lleva años ocultando».

El BNG han solicitado a la Xunta hasta en tres ocasiones «toda la documentación e información de la relación» entre la sociedad Impulsa y Altri», pero el Gobierno gallego siempre lo ha denegado.

El diputado del BNG agregó que el «anuncio de la disolución de la sociedad Impulsa» solo confirma las sospechas sobre .las condiciones secretas impuestas por Altri en la tramitación del proyecto», una ocultación de «extraordinaria gravedad» que podría dar lugar a «responsabilidades judiciales» y que tiene mucho que ver «con lo que se está conociendo del caso Montoro».