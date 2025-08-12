Casi 5.000 profesionales del Sergas podrán ascender

El Sergas abrirá hoy, y hasta el 30 de septiembre, el procedimiento común de acceso a los grados de la carrera profesional, del I al IV, correspondiente al año 2025. Así, la Xunta calcula que esta convocatoria, que fue publicada en el Diario Oficial de Galicia de ayer, podría beneficiar a unos 4.915 trabajadores del sistema sanitario público gallego.

Según explica la Consellería de Sanidade, el procedimiento permitirá actualizar «el reconocimiento de la experiencia, la competencia, la capacidad y la responsabilidad del personal de la sanidad pública», lo que tendrá reflejo en las nóminas mensuales de los profesionales. Por ejemplo, para el personal licenciado sanitario (la mayoría de potenciales beneficiarios) representará un incremento de 287,13 euros al mes y para los diplomados, 179,46 euros. La Xunta destinará casi 11 millones a la medida.