Casi 5.000 profesionales del Sergas podrán ascender
Se abre el plazo para solicitar nuevos grados de carrera profesional y de ese modo cobrar más
REDACCIÓN
El Sergas abrirá hoy, y hasta el 30 de septiembre, el procedimiento común de acceso a los grados de la carrera profesional, del I al IV, correspondiente al año 2025. Así, la Xunta calcula que esta convocatoria, que fue publicada en el Diario Oficial de Galicia de ayer, podría beneficiar a unos 4.915 trabajadores del sistema sanitario público gallego.
Según explica la Consellería de Sanidade, el procedimiento permitirá actualizar «el reconocimiento de la experiencia, la competencia, la capacidad y la responsabilidad del personal de la sanidad pública», lo que tendrá reflejo en las nóminas mensuales de los profesionales. Por ejemplo, para el personal licenciado sanitario (la mayoría de potenciales beneficiarios) representará un incremento de 287,13 euros al mes y para los diplomados, 179,46 euros. La Xunta destinará casi 11 millones a la medida.
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas
- Solo el 10% de los hogares gallegos tiene un «confort humano razonable»
- Continúan las labores de extinción en Chandrexa, el mayor fuego del verano
- Galicia, la segunda comunidad que atrae más extranjeros: 57 cada día
- Tres detenidos en Galicia tras caer una red que estafó 7 millones a particulares
- El cambio climático mermará un 8,5% los recursos hídricos de Galicia en catorce años