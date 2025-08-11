Los trenes turísticos alcanzan el 80% de ocupación
Las Rías Baixas y la Ribeira Sacra ya no tienen plazas libres
REDACCIÓN
Los trenes turísticos que en verano recorren diversos puntos de Galicia registran un 80 % de ocupación media, según los datos difundidos ayer por la Xunta. Por ahora, en lo que va de verano ya se han vendido un total de 2.075 de las 2.530 plazas para los trayectos ferroviarios veraniegos.
Los favoritos son los trenes Rías Baixas y Ribeira Sacra que logran, de momento, una ocupación del 100 % a tenor de sus ventas, y el del recorrido por el río Miño también va camino de estar también completo, precisa en un comunicado el departamento de Turismo del Gobierno autonómico.
Por otro lado, el tren de la Ruta dos Faros tuvo un 98,4 % de ventas de billetes y el de Ribeiro un 96,2%, añade la nota. De momento hay todavía billetes en venda para el tren de la Ruta de Monterrei con salida el 16 de agosto, para el de Mariñas el 23 de agosto y para el de la Ruta de Valdeorras el 30 de agosto y otras fechas en septiembre para esas y otras rutas.
