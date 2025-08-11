Tráfico intercepta cada mes a más de 100 gallegos a velocidad de circuito

Hay conductores que hacen de la carretera un auténtico circuito de carreras. Cada mes son interceptados en Galicia más de 100 infractores por encima de 90 kilómetros por hora en zona urbana, a más de 160 km/h en la red secundaria o con el velocímetro a más de 190 en autopistas y autovías. Para estos fitipaldis que convierten la vía pública en un trazado de Fórmula 1, la sanción es doble: multa de 500 o 600 euros y retirada de seis puntos del carné. En los primeros seis meses del año, la patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y los radares fijos de la DGT detectaron en la red viaria gallega a 651 conductores a velocidades tipificadas como «graves» o «muy graves» —en todo 2024 fueron casi 1.270—, según datos de la Jefatura de Tráfico de A Coruña. Pero a estos sancionados vía administrativa, se suman los delincuentes por exceso de velocidad: el año pasado se sentaron en el banquillo 25 conductores de la comunidad por superar el límite en 60 km/h en vías urbanas 0 en 80 km/h en vías interurbanas.

Entre enero y junio de este año, Tráfico notificó sanciones de velocidad con retirada de puntos a casi 19.500 conductores en Galicia. La mayoría —casi 16.600, el 85% del total de fitipaldis al volante— acarrearon la detracción de dos créditos, bien por superar de 21 a 30 km/h la velocidad en vías limitadas entre 20 y 50 km/h o por poner el velocímetro entre 31 a 50 km/h más en vías con límites de 60 a 120 km/h. Mas de 2.200 afrontaron la retirada de cuatro puntos: por circular entre 31 a 40 km/h por encima del límite en vía de 20 o 50 o por sobrepasar entre 51 a 60 km/h en carreteras de entre 60 y 120. De los 651 a los que Tráfico retiró seis puntos del carné en el primer semestre por circular a velocidades estratosféricas, 200 fueron interceptados en carreteras de la provincia de A Coruña, 80 de Lugo, 9 de Ourense y 362 de Pontevedra. Solo las vías coruñesas y pontevedresas suman más del 80% de esos conductores de riesgo.

La mayoría de los interceptados por exceso de velocidad en Galicia se debe a un despiste. Un comercial que se dirige al trabajo, un madre que lleva a los niños al colegio, un jubilado que va a la farmacia por un medicamento... y que de repente, sin darse cuenta, pasan de una zona limitada a 80 km/h a un tramo de 70. Pero el perfil que preocupa a Tráfico es el de esos fitipaldis que se ponen al volante con «la sensación de total impunidad que les dan los avisos en redes sociales». Se trata, en su mayoría, de conductores de entre 35 y 45 años al volante de vehículos de alta gama y que suelen ser reincidentes a la hora de pisar de más el acelerador. «Como tienen un vehículo de 200-300 caballos corren porque, dicen, el coche lo aguanta. Pero el que no lo aguanta es la carretera: los baches, la vía, la circulación, el poste, el árbol o el muro...», apuntan desde los operativos que vigilan a diario la red viaria gallega.

Y en la hoja de ruta de la Guardia Civil de Tráfico, las carreteras secundarias se han convertido en el principal punto de vigilancia, reforzando en los últimos meses los controles en estas vías donde los límites genéricos (90 km/h) prácticamente nadie los respeta. Se trata de las vías más peligrosas, tal y como reflejan las estadísticas: más del 90% de los siniestros mortales registrados en Galicia ocurren en las carreteras convencionales, donde se están detectando velocidades por encima de los 135 km/h o incluso 165. Son vías estrechas, mal iluminadas, con cambios de rasantes y curvas que ante una salida de vía o una colisión por encima de la velocidad permitida el riesgo de fallecer se multiplica.

Las patrullas del Sector de Tráfico en Galicia también han recrudecido la vigilancia de las rutas moteras, máxime en un verano negro de accidentes mortales con vehículos de dos ruedas. En los trazados sinuosos a los que suelen acudir los aficionados a los motos, Tráfico se propone calmar la velocidad con el helicóptero Pegasus y los Velolaser, mini radares que funcionan de manera inalámbrica y que pueden colocarse en los guardarraíles e incluso acoplarse a las patrullas. Y es que ante una salida de vía a más velocidad de la permitida con una moto, la probabilidad de fallecer o sufrir secuelas graves es todavía mayor que al volante de un turismo.

35 multas cada hora por pisar más de la cuenta el acelerador

La velocidad es la infracción que más se repite en las carreteras de todo el país. Más del 70% de las multas notificadas el año pasado por la DGT en Galicia fueron por pisar más de la cuenta el acelerador: más de 312.000 de las 433.000 registradas en total en la comunidad. Este balance se traduce en una media de 35 sanciones cada hora por exceso de velocidad en las carreteras gallegas, según el análisis de los datos de 2024. Aunque la cifra total de denuncias por superar los límites en carreteras secundarias o autovías y autopistas de la comunidad disminuyó un 13%, en el caso de la provincia de A Coruña se registró un repunte, ya que pasó de las 72.645 de 2023 a las más de 76.000 del ejercicio pasado. En cuanto al total de las sanciones de tráfico, la caída en Galicia fue el 9%.