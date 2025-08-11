El Sergas abre este martes la solicitud de nuevos grados de carrera profesional

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrirá este martes el procedimiento común de acceso a los grados de la carrera profesional, del I al IV, correspondiente al año 2025. Así, esta convocatoria -publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este lunes- podría beneficiar a unos 4.915 trabajadores del sistema sanitario público gallego.

Mediante este proceso, según informa la Xunta, actualizará el reconocimiento de la experiencia, la competencia, la capacidad y la responsabilidad del personal de la sanidad pública. Una medida que repercutirá en la nómina mensual del personal y cuyo coste previsto se estima en 10,9 millones de euros.

Según la información disponible en los expedientes digitales del personal empleado público recogida por el Gobierno gallego, podrían acceder a un nuevo grado: 1.883 licenciados sanitarios, 1.182 diplomados sanitarios y 1.850 profesionales de gestión y servicios y sanitarios de formación profesional.

El plazo para la presentación de solicitudes de acceso a nuevos grados comienza este martes, 12 de agosto, y permanecerá abierto hasta lo próximo 30 de septiembre.

Más al por menor, para el personal licenciado sanitario representará un incremento de 287,13 euros mensuales y, para los diplomados sanitarios supondrá una mejora de 179,46 euros. En el caso de las categorías de personal de gestión y servicios y de los sanitarios de formación profesional, el importe mensual varía en función del grupo y subgrupo al que pertenezcan y van desde los 71,54 euros de agrupación profesional a los 231,12 euros de A1.

Solicitud del reconocimiento

Para participar en este procedimiento, los profesionales deberán cubrir la solicitud de reconocimiento de grado en el modelo normalizado dispuesto al efecto en la Oficina Virtual del Profesional.

La solicitud de reconocimiento de grado deberá ser dirigida al área sanitario o entidad en la que la persona interesada preste servicios. En el supuesto de que esté en una situación distinta a la de servicio activo, dirigirá su solicitud al área sanitaria o entidad en la que tenga su plaza reservada.

Serán valorados los méritos alcanzados hasta el último día del plazo de presentación de las solicitudes.

Ayudas para programas sociosanitarios

Por otro lado, el DOG publica también la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para entidades privadas sin ánimo de lucro con el fin de realizar programas de carácter sociosanitario. Para la financiación de estas ayudas --abiertas desde el martes y durante un mes-- está previsto un presupuesto de 300.000 euros.

Estos programas están destinados a realizar actividades en el proceso de atención y rehabilitación de personas con especiales necesidades de atención sociosanitaria asociadas a las enfermedades neurodegenerativas (alzhéimer, demencia y párkinson), trastorno del espectro autista, daño cerebral adquirido, parálisis cerebral, enfermedades raras, epilepsia, linfedema o síndrome de Down.

La finalidad es aumentar la autonomía, paliar las posibles limitaciones y favorecer la rehabilitación e integración de las personas que componen los dichos colectivos.

Los programas subvencionables serán de carácter sociosanitario en el campo de la rehabilitación fisioterapéutica, logopédica, cognitiva, terapia ocupacional y apoyo psicológico, destinados a la atención y rehabilitación de los colectivos correspondientes a las enfermedades referidas.