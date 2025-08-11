Noia y Touro debaten sendas mociones de censura
REDACCIÓN
Santiago
Los municipios coruñeses de Noia y Touro debaten esta semana sendas mociones de censura, un procedimiento al que han recurrido partidos de varias localidades gallegas tras el fallo del Tribunal Constitucional que avala el voto de los concejales tránsfugas.
La primera será la de Noia, que se debate hoy a las 12.00, donde todo apunta a que el popular Santiago Freire perderá la alcaldía y esta pase al socialista Francisco Pérez Caamaño. La de Touro, por su parte, será mañana, cuando se prevé que el concejal no adscrito Darío Rey, entregue la Alcaldía a Jesús Reboredo, del PP, tras alcanzar un acuerdo para intentar echar al actual regidor, Roberto Castro, de Movemento Veciñal.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas
- La Xunta insta a Pontevedra, Sanxenxo, Baiona y otros 17 concellos a reducir el uso de agua
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Calles sucias y animales molestos encabezan las quejas de los gallegos
- Los incendios sacuden Galicia
- Galicia, la segunda comunidad que atrae más extranjeros: 57 cada día
- Tres detenidos en Galicia tras caer una red que estafó 7 millones a particulares