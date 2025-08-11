Noia y Touro debaten sendas mociones de censura

Los municipios coruñeses de Noia y Touro debaten esta semana sendas mociones de censura, un procedimiento al que han recurrido partidos de varias localidades gallegas tras el fallo del Tribunal Constitucional que avala el voto de los concejales tránsfugas.

La primera será la de Noia, que se debate hoy a las 12.00, donde todo apunta a que el popular Santiago Freire perderá la alcaldía y esta pase al socialista Francisco Pérez Caamaño. La de Touro, por su parte, será mañana, cuando se prevé que el concejal no adscrito Darío Rey, entregue la Alcaldía a Jesús Reboredo, del PP, tras alcanzar un acuerdo para intentar echar al actual regidor, Roberto Castro, de Movemento Veciñal.