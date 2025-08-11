«Era necesario actuar»: el PSOE regresa a la alcaldía de Noia después de 9 años

Francisco Pérez se convirtió este lunes en el nuevo alcalde de Noia tras prosperar la moción de censura que su partido, el PSOE, presentó junto a Marea Cidadá, BNG y el edil no adscrito Luis Alamancos contra el gobierno de PP-NO.I.A. presidido por Santiago Freire. No hubo sorpresas, gritos, ni insultos: solo aplausos del numeroso público asistente a una sesión celebrada con absoluta normalidad.

Entre los asistentes se encontraba el exalcalde socialista Miguel Paz, relevado en la alcaldía en 2016 mediante una moción de censura del PP y el NO.I.A. que convirtió a Freire en regidor.

El primero en intervenir fue el candidado a alcalde, Francisco Pérez, quien reprochó al Gobierno saliente «que deje servicios deteriorados o desmantelados, la falta de políticas de vivienda y asignaturas pendientes como una escuela infantil o un centro de día».

Asistentes a la moción de censura. / Suso Souto

«Es cierto que se hicieron inversiones, pero muchas de ellas se ejecutaron de manera nefasta», dijo Pérez, poniendo como ejemplo la reforma de la plaza de abastos «inacabada y convertida en un despropósito». Asimismo, criticó «el abuso que se hizo de los contratos menores, muchos con informes desfavorables».

«También es cierto que el Gobier saliente no deja deudas a bancos, pero sí deja deudas. Entre ellas, una de entre 4 y 6 millones a la Mancomunidad Serra do Barbanza, que el Concello deberá pagar en diez años», añadió.

A continuación intervino Santiago Freire, quien defendió la «solvencia económica en la que dejamos el Concello, con un remanente de Tesorería de 4,5 millones, sin deuda a entidades bancarias y con la deuda a proveedores reducida de 2,5 millones a 228.000 €».

Santiago Freire repasó las principales actuaciones llevadas a cabo durante su mandato, recordando que «se realizaron más de setenta procesos de licitación». En cuanto a la moción de censura, dijo que «responde a la traición de la confianza depositada por el PP en Luis Alamancos» y que «su justificación fue una patraña».

«Nos vamos con la cabeza bien alta por una gestión responsable», dijo Freire, para luego agradecer la colaborción del NO.I.A.

El edil no adscrito, Luis Alamancos (exedil del PP) inició su intervención agradeciendo a Freire «que me enseñase en estos dos años de forma clara cómo no se debe hacer política». También le reprochó «que se oponga a esta moción de censura, cuando llegó a la alcaldía del mismo modo».

Francisco Pérez, izquierda, es felicitado por el edil no adscrito Luis Alamancos tras prosperar la moción de censura. / Suso Souto

Ricardo Suárez (BNG) dijo que el Gobierno PP-NO.I.A. «se convirtió en un auténtico peligro para la salud pública» (en velada alusión a la gestión del Ejecutivo ante los problemas que se produjeron con el suministro de agua) y que «Francisco Pérez puede gustar más o menos, pero ahora es la mejor alternativa a que ustedes sigan gobernando». Tras acusar a Freire de «dejar una Noia abandonada y sucia», criticó que «en diez años no hizo ninguna gestión para mejorar el problema del aparcamiento». Al nuevo alcalde le pidió «que cambie la gestión del día a día y cumpla los acuerdos con el BNG».

Manuel Seijas (Marea Cidadá) cifró en más de 11 millones «las deudas y obligaciones que deja el Gobierno saliente» y en más de 10 millones el importe de los contratos menores, «mayoritariamente con empresas de fuera de Noia».

José Pérez (NO.I.A.) señaló que «fixemos todo o que estaba nas nosas mans», agradeció el apoyo de las 1.123 personas que votaron a su formación en 2023 y deseó suerte al nuevo alcalde.

Puertas abiertas para el BNG

Tras recibir el bastón de mando, Francisco Pérez dijo que promete «no defraudar» y que «este paso es fruto de la convicción de que era necesario actuar». Ya en los pasillos, dijo que Alamancos no estará en el Gobierno, pero que no descarta que en el futuro pueda entrar el BNG (algo que esta formación, de momento, no contempla).