Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas

El fuego sigue descontrolado en Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido 800 hectáreas en el que es ya el peor incendio del verano en Galicia

La situación está ya controlada en Padrenda y en Ponteceso

Los incendios sacuden Galicia.

Incendio en Las Médulas, que obligó a desalojar varias localidades / Ana F. Barredo (EFE)

Las llamas calcinan alrededor de 800 hectáreas en un paraje de alta montaña en la parroquia de Requeixo del concello ourensano de Chandrexa de Queixa. El incendio, que avanza sin control desde la tarde del viernes, ha mantenido en jaque a los servicios de extinción durante todo el fin de semana. Al mediodía del sábado adquirió la dimensión de gran incendio al haber superado el medio millar de hectáreas y ahora mismo ya es el peor de este verano en Galicia.

Además, se ha declarado otro incendio en Maceda, originado con seis focos simultáneos, y que lleva arrasadas unas 300 hectáreas. Mientras, al otro lazo de la frontera, en El Bierzo, el fuego ha entrado en Las Médulas, un paraje natural y cultural Patrimonio de la Humanidad.

