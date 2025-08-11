En Directo
INCENDIOS EN GALICIA
Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas
El fuego sigue descontrolado en Chandrexa de Queixa, donde ya han ardido 800 hectáreas en el que es ya el peor incendio del verano en Galicia
La situación está ya controlada en Padrenda y en Ponteceso
Las llamas calcinan alrededor de 800 hectáreas en un paraje de alta montaña en la parroquia de Requeixo del concello ourensano de Chandrexa de Queixa. El incendio, que avanza sin control desde la tarde del viernes, ha mantenido en jaque a los servicios de extinción durante todo el fin de semana. Al mediodía del sábado adquirió la dimensión de gran incendio al haber superado el medio millar de hectáreas y ahora mismo ya es el peor de este verano en Galicia.
Además, se ha declarado otro incendio en Maceda, originado con seis focos simultáneos, y que lleva arrasadas unas 300 hectáreas. Mientras, al otro lazo de la frontera, en El Bierzo, el fuego ha entrado en Las Médulas, un paraje natural y cultural Patrimonio de la Humanidad.
Desalojado el monasterio de Caaveiro por dos incendios en Monfero
Las llamas hicieron saltar ayer las alarmas en las Fragas do Eume, un enclave natural que en abril de 2012 vio reducidas a cenizas más de 750 hectáreas por una colilla mal apagada. A primera hora de la tarde, dos focos en las proximidades del monasterio de Caaveiro provocaron el desalojo del monumento por seguridad, tal y como confirmaron fuentes de la Diputación de A Coruña, propietaria del inmueble. Aunque no había fuego cerca, ante la proximidad del humo se decidió evacuar a los visitantes.
El fuego llega a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y obliga a desalojar a 800 vecinos
Un día más y con un calor sofocante, las labores de extinción siguen en varios incendios del país, entre ellos varios en Castilla y León: uno que afecta al paraje natural de Las Médulas, declarado patrimonio de la humanidad, y que ha obligado a desalojar en la zona a centenares de vecinos, al igual que a varios cientos más por otro fuego en Zamora.
El espacio de Las Médulas, corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo, se ha visto afectado por las llamas del incendio declarado ayer en la localidad de Yeres, avivado por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Extinguidos los dos incendios de Ponteceso que afectaron más de 270 hectáreas
Este domingo quedaron extinguidos dos incendios forestales en el municipio coruñés de Ponteceso, que habían obligado a activar importantes medios de extinción en los últimos días.
El primero, en la parroquia de Corme Aldea, se dio por extinguido a las 18:03 horas de hoy. Este incendio se había iniciado a las 14:12 horas del martes y obligó a activar la Situación 2, que fue desactivada el miércoles por la tarde. Finalmente, afectó a un total de 76,11 hectáreas, de las cuales 21,52 eran superficie arbolada y 54,59 correspondían a matorral. Para su extinción se movilizaron 7 técnicos, 26 agentes, 35 brigadas, 27 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros, 4 aviones y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
El segundo incendio, en la parroquia de Brantuas, también quedó extinguido este domingo, concretamente a las 15:09 horas. El fuego había comenzado el sábado 2 de agosto a las 20:30 horas y arrasó una superficie de 198,17 hectáreas, de las cuales 163,17 eran monte arbolado y las 35 restantes, matorral. En su extinción participaron 5 técnicos, 26 agentes, 29 brigadas, 22 motobombas, 2 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 11 aviones.
Estabilizado el fuego en Monfero-Queixeiro
Desde las 20:28 horas está estabilizado un incendio en el municipio de Monfero, parroquia de Queixeiro, que afecta al Parque Natural de las Fragas do Eume. La superficie afectada estimada provisionalmente es de alrededor de 5 hectáreas. Para su extinción se han movilizado por el momento 2 agentes, 4 brigadas, 2 motobombas, 1 pala y 1 helicóptero.
Activo un incendio forestal en Monfero que afecta al Parque Natural do Eume
Dos focos en las proximidades del Mosteiro de Caaveiro, en las Fragas do Eume, han provocado el desalojo del monumento. Uno de ellos se encuentra dentro del propio parque natural, en la parroquia de Queixeiro, perteneciente a Monfero. Según indica la Consellería de Medio Rural afecta a menos de cinco hectáreas y tiene una evolución favorable.
El fuego no se encuentra cerca del monumento, aunque sí que hay humo cerca, por lo que se ha desalojado a los visitantes por seguridad, según confirma la Deputación de A Coruña, propietaria del inmueble.
Este incendio se ha iniciado a las 17.00 horas y al lugar fueron dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala y un helicóptero.
El otro foco cercano se encuentra activo en la parroquia de San Fiz, también en Monfero, el cual está ardiendo desde pasadas las 16.00 horas. Por el momento no hay estimación del terreno afectado y en él trabajan un técnico forestal, dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala, dos helicópteros y un avión.
Un incendio intencionado en Maceda obliga a activar el nivel 2 de madrugada
Un incendio con entre cinco y seis puntos que prendieron casi a la vez obligó a la Xunta a decretar el nivel 2 de emergencia este domingo de madrugada por su proximidad al núcleo de A Teixeira, en Maceda (Ourense), situación que ya se ha desactivado, según informa el 112 Galicia.
El fuego comenzó a las 23.19 horas del sábado en la parroquia de Castro de Escuadro y, por cómo se inició, todo apunta a una clara intencionalidad. Al mediodía de este domingo llevaba calcinadas unas 300 hectáreas.
Fue preciso decretar la situación 2 de madrugada por su proximidad al núcleo de A Teixeira, si bien ya no hay riesgo para las viviendas.
Para su extinción se han movilizado por ahora 3 técnicos,11 agentes, 17 brigadas, 14 motobombas y 5 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 2 helicópteros y dos aviones.
Por otro lado, sigue avanzando sin control desde el viernes, el incendio de Chandrexa de Queixa, que ya ha afectado a unas 800 hectáreas y es el más grande de los que ha sufrido Galicia este verano.
En los trabajos de extinción en la parroquia de Requeixo han trabajado 10 técnicos, 32 agentes, 51 brigadas, 26 motobombas, 5 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 11 helicópteros y 10 aviones.
Está controlado en Ourense el del municipio de Padrenda desde las 22.03 horas del sábado (40 hectáreas), así como los dos de la provincia de A Coruña, ambos en el municipio de Ponteceso: Corme Aldea (60 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas).
En Lugo, se ha estabilizado el de Monteseiro, en el ayuntamiento de A Fonsagrada, con 150 hectáreas afectadas.
El incendio de Chandrexa de Queixa, segundo gran incendio del verano al sobrepasar las 600 hectáreas
El incendio de Chandrexa de Queixa podría convertirse en pocas horas en el más grande de lo que va de verano en Galicia. Según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural a las 12.36 horas de este sábado, las llamas han consumido desde el viernes alrededor de 600 hectáreas, por lo que ya adquiere la denominación de gran incendio al superar el medio millar.
El fuego, que se propaga por la montaña en una zona de difícil acceso, amenaza el Parque Natural de O Invernadoiro, aunque de momento todavía no le ha afectado. En la parroquia de Requeixo, donde se concentra el fuego, actúan 6 técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, 7 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 6 aviones.
El anterior gran incendio de esta temporada en Galicia se registró en Vilardevós hace una semana y se dio por extinguido el pasado jueves, después de quemar 578,7 hectáreas.
El incendio de Chandreza de Queixa arrasa ya 450 hectáreas
El incendio forestal que se decretó este viernes por la tarde en Chandrexa de Queixa (Ourense) sigue avanzando con 450 hectáreas afectadas y, además, se mantienen activos otros dos incendios en Galicia y hay tres más controlados.
Según informa Medio Rural, hasta el momento se han movilizado en Chandrexa, en la parroquia de Requeixo, 6 técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, 7 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 9 helicópteros y 6 aviones. Uno de los bomberos que actuaba el viernes en las tareas de extinción tuvo que ser evacuado en helicóptero por un mareo. Los efectivos han trabajado durante la noche y mantienen sus trabajos desde primera hora de este sábado. Con todo, fuentes de la Consellería trasladan que, en principio, no existe ningún riesgo para viviendas próximas, ya que se trata de una zona de sierra.
El fuego, que afecta al Macizo Central de Ourense, ha quemado ya 450 hectáreas y mantiene su amenaza sobre el Parque Nacional de O Invernadoiro.
En la provincia ourensana también está activo, desde las 22.03 horas del viernes, un incendio en el ayuntamiento de Padrenda, parroquia homónima, que según las últimas estimaciones provisionales supera las 20 hectáreas.
Un tercer fuego permanece sin control en Galicia, el de Monteseiro, en A Fonsagrada (Lugo), que comenzó el martes por la tarde y lleva 120 hectáreas quemadas.
En A Coruña siguen controlados el de Camariñas-Xaviña (50 hectáreas) y los dos de Ponteceso: Corme Aldea (60 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas).
Un fuego en Chandrexa quema ya 300 hectáreas y amenaza O Invernadoiro
Un incendio forestal declarado a las 15.51 horas de este viernes en la parroquia de Requeixo, en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, avanza con fuerza en un paraje natural de alta montaña. Las tareas de extinción se ven dificultadas por la complicada orografía del terreno, que impide el acceso ágil de los medios terrestres al foco principal del fuego. Las llamas amenazan el Parque Natural de O Invernadoiro aunque, de momento, según la Consellería de Medio Rural, aún no ha entrado en zona protegida.
Según datos facilitados por la Xunta, el incendio ha calcinado hasta el momento más de 300 hectáreas. En la zona trabajan intensamente 6 técnicos, 37 agentes forestales, 47 brigadas, 2 unidades técnicas de apoyo, así como 51 motobombas, 3 palas, 7 helicópteros y 8 aviones.
Activo un incendio en Chandrexa de Queixa que avanza con fuerza
Un incendio forestal detectado a las 15.51 horas de este viernes en la parroquia de Requeixo, en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, avanza con fuerza a estas horas en un paraje natural de montaña en el que las tareas de extinción resultan complicadas por la dificultad de acceso al lugar del fuego para los medios terrestres. A las 19.15 horas, las hectáreas de masa forestal quemada ascendían a más de 100.
Según datos facilitados por la Consellería de Medio Rural, por el momento trabajan en la zona 2 técnicos, 6 agentes ambientales, 7 brigadas, 5 motobombas así como 2 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 5 helicópteros y 6 aviones. Entre los especialistas desplegados en el lugar del incendio se encuentra la BRIF con base en Laza. Participan 16 bomberos forestales, desplazados en dos helicópteros.
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas
- La Xunta insta a Pontevedra, Sanxenxo, Baiona y otros 17 concellos a reducir el uso de agua
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Calles sucias y animales molestos encabezan las quejas de los gallegos
- Los incendios sacuden Galicia
- Galicia, la segunda comunidad que atrae más extranjeros: 57 cada día
- Tres detenidos en Galicia tras caer una red que estafó 7 millones a particulares