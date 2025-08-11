Incendios forestales en Galicia, en directo | El noroeste, en jaque: el fuego avanza en Ourense y asuela Las Médulas

Un incendio intencionado en Maceda obliga a activar el nivel 2 de madrugada

Un incendio con entre cinco y seis puntos que prendieron casi a la vez obligó a la Xunta a decretar el nivel 2 de emergencia este domingo de madrugada por su proximidad al núcleo de A Teixeira, en Maceda (Ourense), situación que ya se ha desactivado, según informa el 112 Galicia.

El fuego comenzó a las 23.19 horas del sábado en la parroquia de Castro de Escuadro y, por cómo se inició, todo apunta a una clara intencionalidad. Al mediodía de este domingo llevaba calcinadas unas 300 hectáreas.

Fue preciso decretar la situación 2 de madrugada por su proximidad al núcleo de A Teixeira, si bien ya no hay riesgo para las viviendas.

Para su extinción se han movilizado por ahora 3 técnicos,11 agentes, 17 brigadas, 14 motobombas y 5 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, 2 helicópteros y dos aviones.

Por otro lado, sigue avanzando sin control desde el viernes, el incendio de Chandrexa de Queixa, que ya ha afectado a unas 800 hectáreas y es el más grande de los que ha sufrido Galicia este verano.

En los trabajos de extinción en la parroquia de Requeixo han trabajado 10 técnicos, 32 agentes, 51 brigadas, 26 motobombas, 5 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 11 helicópteros y 10 aviones.

Está controlado en Ourense el del municipio de Padrenda desde las 22.03 horas del sábado (40 hectáreas), así como los dos de la provincia de A Coruña, ambos en el municipio de Ponteceso: Corme Aldea (60 hectáreas) y Brantuas (200 hectáreas).

En Lugo, se ha estabilizado el de Monteseiro, en el ayuntamiento de A Fonsagrada, con 150 hectáreas afectadas.