«Hay que trabajar en la concepción del riesgo: esto también te puede pasar a ti»

El cáncer colorrectal es el tumor con mayor incidencia tanto en Galicia como en el conjunto de España. Todas las comunidades autónomas cuentan con programas de prevención, incluido un cribado para la población diana, aquella con una edad comprendida entre los 50 y los 69 años, que aún opone cierta resistencia a un procedimiento que es gratuito e indoloro. Desde su puesta en marcha, en 2013, y hasta diciembre de 2023, se han diagnosticado 2.618 casos en la comunidad gallega.

El pasado año, en torno al 56% de los convocados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) respondieron al llamamiento para realizar este cribado. Pero la cifra sigue estando por debajo de ese 65% recomendado...

En los últimos cuatro años la participación mejoró en torno a diez puntos porcentuales. Esto se debió a algunas estrategias que pusimos en marcha. Entre ellas estuvo el empezar a enviar directamente a las casas de la población diana el kit para hacerse el cribado, sin necesidad de tener una invitación previa. A esto se suma un cambio en la digitalización de los programas. Antes todas las comunicaciones se hacían por carta y alrededor de un 7% volvían de vuelta, al no ser el domicilio correcto. Ahora todo se notifica previamente por SMS o a través de las aplicaciones del Sergas. Con todo, seguimos encontrando barreras para alcanzar ese porcentaje de participación que recomiendan las autoridades sanitarias.

¿Cuáles son esas barreras a las que se refiere?

Hay que trabajar en la concepción del riesgo que tenemos las personas. Es necesario que seamos conscientes de que esto también te puede pasar a ti, sobre todo los hombres, que participan mucho menos en los programas de prevención. A esto va unido el miedo a saber, por ejemplo, qué ocurre si hay que hacer una colonoscopia. Ahí tienen que actuar también los médicos de Primaria.

¿Es, entonces, necesario que los facultativos de Atención Primaria insistan en la importancia de realizar el cribado?

Los facultativos de Primaria siguen siendo aquellos en los que la población deposita su confianza, por eso tenemos que intentar introducir el cribado por ahí. Sabemos que la Atención Primaria está muy saturada, pero tenemos en mente poner en marcha alguna estrategia que nos permita facilitarles que hagan una labor de fomento. Esto va a ser clave para avanzar en la participación.

El cribado permite también encontrar lesiones...

Exacto. Un cáncer colorrectal se desarrolla a lo largo de los años, empezando con unas lesiones que van evolucionando hacia un grado de displasia —presencia de células anormales— cada vez más avanzado y algunas sí pueden acabar siendo un cáncer. La prueba nos facilita observar lesiones previas más o menos avanzadas, lo que nos permite extirparlas, con lo que el riesgo de este tipo de cáncer a medio-largo plazo se minimiza.

Entre la población diana, el cribado de cáncer colorrectal se realiza de manera bianual. ¿Se observa un comportamiento positivo entre aquellos que ya han participado en alguna ocasión?

Tenemos una adherencia de en torno al 90% entre aquellas personas que han participado en alguna vuelta del cribado. Por ello, lo importante es fomentar que participen esa primera vez, ahí se debe centrar el trabajo.

La prueba llega directamente a los hogares de los pacientes. ¿Cómo deben proceder?

Es muy sencillo. La población diana recibe una carta donde va el kit, que es un colector con una hoja con unas instrucciones. Hay que recoger con un cepillo muy pequeño una muestra de heces, que apenas es visible. Luego se mete en el colector y se cierra en una bolsa que ya va incluida y etiquetada con los datos del paciente. Ya en el centro de salud se deposita en la urna del cribado de cáncer colorrectal y listo. Además, no pasa nada si la muestra no se entrega justo el día que se toma. Puede estar varios días, no hay problema.

En el caso de que el resultado sea positivo en la prueba, ¿cómo se le comunica al paciente?

Si el resultado es positivo se comunica por carta, en la que va ya una cita con el médico de Primaria, al que tienen que acudir para que le haga una consulta de precolonoscopia, que sirve para ver que no hay ninguna contraindicación para hacerla. Los resultados negativos se envían a través de un SMS.

En Galicia, el cribado está dirigido a personas de entre 50 y 69 años; en otras comunidades va hasta los 74. ¿Prevé el Sergas un incremento de la franja de edad?

Es una modificación que está en trámite a nivel nacional para ser incorporada a la cartera del Sistema Nacional de Salud. Una vez se apruebe, las comunidades tendrán cinco años para ponerla en marcha.

Más allá del cribado, ¿se pueden tomar medidas concretas para evitar el cáncer colorrectal?

Se puede hacer lo que llamamos prevención primaria, es decir, la misma que para cualquier otro cáncer, enfermedad cardiovascular u otra patología: alimentación adecuada, beber agua, reducir o minimizar la ingesta de alcohol o hacer ejercicio a diario.