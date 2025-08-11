Desalojado el monasterio de Caaveiro por dos incendios en Monfero

Los incendios no dan tregua a Galicia. Las llamas hicieron saltar ayer las alarmas en las Fragas do Eume, un enclave natural que en abril de 2012 vio reducidas a cenizas más de 750 hectáreas por una colilla mal apagada. A primera hora de la tarde, dos focos en las proximidades del monasterio de Caaveiro provocaron el desalojo del monumento por seguridad, tal y como confirmaron fuentes de la Diputación de A_Coruña, propietaria del inmueble. Aunque no había fuego cerca, ante la proximidad del humo se decidió evacuar a los visitantes.

Uno de los focos se originó se dentro del propio parque natural, en la parroquia de Queixeiro, en Monfero. Según apuntaron desde la Consellería de Medio Rural este incendio afectó a unas cinco hectáreas y poco antes de las ocho y media de la tarde se daba por estabilizado. Este fuego se inició a las 17.01 horas y al lugar se trasladaron dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala y un helicóptero.

El otro foco, en la parroquia de San Fiz, también en Monfero pero ya fuera del enclave natural, se encontraba activo al cierre de esta edición pero al no superar las 20 hectáreas no se informó de su situación. Empezó poco después de las 16.00 horas y en él trabajaban un técnico forestal, dos agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, una pala, dos helicópteros y un avión.