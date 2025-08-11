Cierra la piscina de Moeche tras detectar excrementos
REDACCIÓN
Santiago
La piscina municipal de Moeche (A Coruña) permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, después de que se detectara la presencia de excrementos fecales en el agua a última hora de la tarde del sábado, 9 de agosto.
Siguiendo el protocolo, se tomó la decisión de cerrarla para llevar a cabo una desinfección integral y evitar cualquier riesgo para la salud pública. Todo apunta a que este suceso podría estar relacionado con un «reto viral» que, durante este verano, ha provocado el cierre de numerosas piscinas municipales, perjudicando a usuarios y ayuntamientos, como ya ocurrió en Ordes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ola de calor en Galicia: sin tregua hasta, al menos, la semana que viene
- La Xunta emite 127 autorizaciones en su primer mes con competencias en costas
- La Xunta insta a Pontevedra, Sanxenxo, Baiona y otros 17 concellos a reducir el uso de agua
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Calles sucias y animales molestos encabezan las quejas de los gallegos
- Los incendios sacuden Galicia
- Galicia, la segunda comunidad que atrae más extranjeros: 57 cada día
- Tres detenidos en Galicia tras caer una red que estafó 7 millones a particulares