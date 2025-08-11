Cierra la piscina de Moeche tras detectar excrementos

La piscina municipal de Moeche (A Coruña) permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, después de que se detectara la presencia de excrementos fecales en el agua a última hora de la tarde del sábado, 9 de agosto.

Siguiendo el protocolo, se tomó la decisión de cerrarla para llevar a cabo una desinfección integral y evitar cualquier riesgo para la salud pública. Todo apunta a que este suceso podría estar relacionado con un «reto viral» que, durante este verano, ha provocado el cierre de numerosas piscinas municipales, perjudicando a usuarios y ayuntamientos, como ya ocurrió en Ordes.