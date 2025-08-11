El BNG acusa al PP de «amparar» el «expolio» de la Casa Cornide
La diputada y portavoz de Cultura del BNG en la Cámara gallega, Mercedes Queixas, arremetió ayer contra el gobierno popular de la Xunta por «amparar» con su inacción un «nuevo expolio» de la familia Franco, al no impedir que vaciasen la Casa Cornide de A Coruña, que abrió recientemente sus puertas al público. Para la nacionalista, se trata de una «nueva burla a la democracia y a la sociedad gallega» .
Este inmueble es ahora un espacio vacío de la memoria de José Cornide, lamentó. «La Casa Cornide es la representación de la Ilustración gallega y, lamentablemente, la han convertido también en la representación del expolio franquista», aseguró. Además, criticó el «raquítico» régimen de visitas, impuesto por la Ley de Patrimonio Cultural al ser declarado Bien de Interés Cultural hace dos años. Todas ellas cuestiones que el Bloque llevará al Parlamento, donde ha registrado una iniciativa para pedir explicaciones a la Xunta.
