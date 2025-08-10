La inversión local se dispara: 91 concellos superan el medio millón

Galicia arrancó este 2025 con un ritmo frenético de palas, excavadoras y grúas. En el primer semestre del año, las obra públicas sacada sa concurso por las administraciones en la comunidad han superado los 763 millones, de los que 210 corresponden a proyectos municipales, según el balance de la Federación Gallega de la Construcción. Este bum inversor convierte a los ayuntamientos en uno de los principales motores de la obra pública en Galicia, batiendo récord de obras licitadas pese a no estar en año electoral, lo que desmonta la tradicional correlación entre inversión pública y cita con las urnas. La tarta inversora de los concellos entre enero y junio supera en un 51% a la cocinada el mismo periodo del año pasado —entones fue de poco más de 130 millones—.

En fogones de las arcas municipales, destacan un total de 91 ayuntamientos que en el ecuador de este 2025 han rebasado el medio millón de euros en obras sacadas a concurso, lo que evidencia su apuesta por renovar infraestructuras, mejorar equipamientos y dinamizar la economía.

Suponen casi un tercio del total de ayuntamientos gallegos y un 25% más que los 73 municipios que en los primeros seis meses del año superaban la barrera del medio millón de euros en proyectos sacados a concurso. Solo esos 91 concellos capitalizan más del 80% de la inversión en obra pública del conjunto de los 313 municipios gallegos —más de 170 millones—. Ese volumen de licitación es un 70% más que estos 73 municipios gallegos que en el primer trimestre del año pasado superaban el medio millón de euros en obras.

En esa lista top de inversión municipal, figuran 40 concellos de la provincia de ACoruña, 8 de Lugo, once de Ourense y 32 de Pontevedra.

Las ciudades son las que más fondos inyectan a obra pública. En los primeros seis meses de este 2025, las urbes gallegas licitaron proyectos por un importe de casi 40 millones de euros, un 30% más que los 30,3 millones sacados a concurso el mismo periodo de 2024. A la cabeza se coloca A Coruña, que el primer semestre inyectó a la obra pública más de 17,4 millones, seguida de Vigo con 16,5. En el tercer puesto del ranking de las ciudades se coloca Ferrol, con 12,76, seguida de Santiago con 6,26 millones, Lugo con cerca de 1,6 millones y, finalmente, Ourense y Pontevedra con 890.643 euros y 472.517, respectivamente.

Ahora bien, si se compara con la licitación del primer semestre del año pasado, Ferrol es donde más crece (se multiplica por 11), seguida por Vigo, donde aumenta más de un 236%; A Coruña, un 212%; Santiago, un 162% y Lugo, un 105%. En el otro lado de la balanza están, Ourense y Pontevedra, con una caída del 84% y 95%, respectivamente.