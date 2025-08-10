Gallegos contra la masacre: «Mirar a otro lado es inaceptable»

El genocidio que sufre Gaza es insoportable. Se estima que el Estado de Israel ha quitado la vida a cerca de 60.000 personas, de las cuales se cree que un 25% son niños. Tras casi dos años de masacre, el gabinete de seguridad de Israel acaba de aprobar el plan de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza y allanar el camino para la ocupación total. Israel ya controla el 75% de la región sitiada y el 25% restante está en manos de Hamás (donde se concentran la mayoría de desplazados por los ataques del Ejército hebreo).

Ni siquiera el propio pueblo israelí ve con buenos ojos el plan de su primer ministro de ocupar todo el territorio: prefieren un alto al fuego para liberar a los 20 rehenes vivos que tiene en su poder Hamás. En tiempos de barbarie, en nuestra comunidad hay mucha gente que no es ajena a lo que está pasando. Este domingo FARO publica un manifiesto firmado por más de 500 gallegos de diferentes profesiones en el que se condenan los ataques contra el pueblo palestino, el bloqueo de la ayuda humanitaria y el silencio de la Unión Europea.

Es una de las muchas inciativas de la ONG «Hoy por ti». La coordinadora de la entidad, la magistrada Lola Galovart, avanza más iniciativas en favor de esta causa: en noviembre celebrarán una serie de conferencias con invitados como el embajador de Palestina y un ciclo de cine del país.

Hay que denunciar la agresión de un estado genocida como es Israel. Es terrorífico que estemos observando la realidad como si fuese una serie de ficción. Nos queda no dejar de hablar y de insistir Durán Morris

El actor Duran Morris, que ejerce como presidente de la organización, es una de las personalidades que no dudó en firmar el manifiesto. «Todos los momentos son importantes. Yo soy pesimista, pero el comunicado es un canto de optimismo, aunque el camino sea irreversible», señala. «Hay que denunciar la agresión de un estado genocida como es Israel. Es terrorífico que estemos observando la realidad como si fuese una serie de ficción. Nos queda no dejar de hablar y de insistir», añade. Sobre ello habla también la inmunóloga África González. Cree que no es momento de parar las protestas, sobre todo porque «parece que no se está haciendo nada». En su opinión, la sociedad civil debe movilizarse ante la inacción de los gobernantes. «Pensemos en las movilizaciones de las mujeres en la plaza de Mayo en Argentina o en la sociedad levantándose contra el narcotráfico. Cuando se ve algo que es injusto hay que decirlo, para que se tomen medidas».

La escritora Ledicia Costas es otra de las voces que lleva tiempo condenando la masacre de Gaza. «Estase exterminando un pobo. Os que sobrevivan a esto serán nenos orfos, persoas sen casa, mutiladas, sen presente, sen futuro...Un pobo non se recupera disto, por iso é esencial manifestarse», dice sobrecogida. «É unha barbaridade cuestionar se é ou non un xenocidio», añade.

En el manifiesto aparecen muchos nombres conocidos, otros son perfiles más «desconocidos» con profesiones más resguardadas del ojo público. ¿Tienen el deber de posicionarse los primeros, aquellos que tienen más peso? Las Fillas de Cassandra, o Sara Faro y María Soa, se muestran críticas y aseguran que todo en la vida es política. «É necesario ter referentes. Posicionarse vai da man de ser artista porque a arte tamén é política», indican. «Non é chamar a un voto, estamos falando dun asasinato masivo. O problema é que vivimos nunha sociedade que non está acostumada a organizarse», concluyen.

Un homólogo de estas dos músicas, Óscar Villar, presidente de la Coral Casablanca, firma también el comunicado. «No sé de política, pero sí de personas. Ver a esos niños pasando hambre por los intereses de las grandes potencias no es razonable. Siempre son los débiles los que salen perjudicados», afirma.

El deporte es otro mundo que tiene caras reconocibles, pero que no están mostrándose todo lo firmes que podrían. O eso opina Pilar Amaro, regatista, que asegura que los casos de deportistas que alzaron la voz son aislados. «El silencio, en este contexto, también es una postura, y creo que el mundo del deporte debería usar su visibilidad para exigir el fin de la violencia y la protección de los derechos humanos», advierte.

Boicot

Luisa Abad, presidenta del Ateneo Atlántico de Vigo, afirma sentir impotencia porque estén asesinando«os matones». En su opinión, habría que salir a la calle todos los días y hacer lo que está en nuestra mano, es decir, boicotear. «O que lles doe é a cuestión económica, hai que ir por ahí. Os estados deberían romper relacións con eles», opina.

En la misma línea, la escritora Marilar Aleixandre señala que sería interesante que la población no eligiese los productos israelíes: «Non mercar, por exemplo, dátiles de Israel. Antes había de Palestina, pero tamén se están arrasando os cultivos», lamenta. «Un paso máis sería censurar os comercios que venden produtos de Israel. Hai listas en internet», añade.

Por último, su homólogo, Pedro Feijoo, cree que -en cualquier caso- lo mínimo que se puede hacer es alzar la voz y dejar clara la postura personal respecto a lo que está pasando. «Todo momento es bueno para recordarlo. Nunca había estado expuesto a algo tan atroz, mirar para otro lado es inaceptable», afirma.